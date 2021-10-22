Üye Girişi
Meslek lisesi öğrencileri "eğitim" için ter döküyor: Ekonomiye yılda 1 milyon 200 bin lira katkı sağlıyor - Son Dakika

Meslek lisesi öğrencileri "eğitim" için ter döküyor: Ekonomiye yılda 1 milyon 200 bin lira katkı sağlıyor

22.10.2021 14:13
Meslek lisesi öğrencileri

Kırıkkale'de meslek lisesi öğrencileri, yurt genelindeki okullar için masa, sıra ve dolap üretimi yaparak, ülke ekonomisine yılda 1 milyon 200 bin lira katkı sağlıyor.

Kırıkkale'de meslek lisesi öğrencileri, yurt genelindeki okullar için masa, sıra ve dolap üretimi yaparak, ülke ekonomisine yılda 1 milyon 200 bin lira katkı sağlıyor.

Kırıkkale Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yurt genelindeki okulların mobilya ihtiyacını karşılamak için adeta bir fabrika gibi çalışıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sunmuş olduğu imkanlar sayesinde öğrenciler, metal ve mobilya atölyelerinde yılda 100 biner adet masa, sandalye, sıra ve dolap üretimi yapıyor. Ülke ekonomisine de yılda 1 milyon 200 bin liralık katkı sağlıyor. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Kasım 2020'de "Geleceğimiz, Mesleki Eğitim" sloganıyla "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" projesinin başlatıldığını söyledi.

"MESLEKİ EĞİTİM, ÖZELLİKLE ÇAĞIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYABİLECEK"

Tüfekçi, "Bakanlığımız son yıllarda özellikle mesleki eğitimde çok ciddi adımlar atıyor. Bu kapsamda bizim sloganımız; 'Geleceğimiz, Mesleki Eğitim' sloganıyla harekete geçti bakanlığımız. Kasım 2020 tarihinde meslek eğitimde 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul' projesi başlatıldı. Bu kapsamda da yurdumuzun her bölgesinde, tüm okullarımızda, tüm illerimizde, mesleki eğitimin özellikle çağın ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde, öğrencilerimizin çağın gerektirdiği donanımla donatılmak üzere meslek liselerimizin geliştirilmesi amacıyla böyle bir proje başlatıldı" dedi.

"ÖĞRENCİLERİMİZ GÜNÜMÜZÜN TEKNOLOJİSİNE UYUM SAĞLIYOR"

Kırıkkale'de 5 meslek lisesinde çok ciddi çalışmalar yapıldığını ifade eden Tüfekçi, "Bakanlığımız çok ciddi destekler verdi. Şu anki bulunduğumuz Gazi Meslek Lisesi Mobilya ve Metal alanında çalışmalar gerçekleştiriliyor. Öğrencilerimizi özellikle biz günümüzün gelişen teknolojisine de uyum sağlamaları, istihdam alanında gelecekte okuldan mezun olduktan sonra kendi alanlarını kendi iş yerlerini ortaya çıkardıklarında kurduklarında teknoloji ile uyumlu bir şekilde hayata geçirebilmeleri için burada eğitimi yanı şekilde revize ediyoruz, geliştiriyoruz" diye konuştu.

"ÖĞRENCİLERİMİZ, 1 MİLYON 200 BİN DEVLET BÜTÇESİNE KATKI SAĞLIYOR"

Metal bölümünde de 60 öğrencinin aktif bir şekilde çalıştığını dile getiren Tüfekçi, "Yıllık ortalama 12 bin sıra, 12 bin masa takımı, 12 bin öğretmen masası ve sınıf dolabı üretiyorlar. Bu ülke ekonomisine de çok ciddi katkı sağlıyor. Hatta ben şöyle söylüyorum; Kırıkkale'de 3. Organize Sanayi diyorum. Bizim meslek liselerinde üretilen ürünler için. Çünkü ülke ekonomisine çok ciddi katkıları var. Şu anda sadece bu Gazi ve Meslek Lisemizde aylık 100 bin, yıllık 1 milyon 200 bin devlet bütçesine, devlet ekonomisine katkı sağlıyor, öğrencilerimiz. Hem de kendileri mesleklerini geliştirmiş oluyor, derslerini uygulamalı bir şekilde öğrenmiş oluyor, aynı zamanda da ülke ekonomisine ciddi bir katkı sağlıyor" şeklinde konuştu.

Tüfekçi, birçok farklı ildeki okulların tüm masa ve sıra gibi ihtiyaçlarını karşıladıklarını sözlerine ekledi.

(Hasan Ay-İHA)

Meslek lisesi öğrencileri eğitim için ter döküyor: Ekonomiye yılda 1 milyon 200 bin lira katkı sağlıyor
Meslek lisesi öğrencileri eğitim için ter döküyor: Ekonomiye yılda 1 milyon 200 bin lira katkı sağlıyor
Meslek lisesi öğrencileri eğitim için ter döküyor: Ekonomiye yılda 1 milyon 200 bin lira katkı sağlıyor
Meslek lisesi öğrencileri eğitim için ter döküyor: Ekonomiye yılda 1 milyon 200 bin lira katkı sağlıyor
Meslek lisesi öğrencileri eğitim için ter döküyor: Ekonomiye yılda 1 milyon 200 bin lira katkı sağlıyor
Meslek lisesi öğrencileri eğitim için ter döküyor: Ekonomiye yılda 1 milyon 200 bin lira katkı sağlıyor
Meslek lisesi öğrencileri eğitim için ter döküyor: Ekonomiye yılda 1 milyon 200 bin lira katkı sağlıyor
Meslek lisesi öğrencileri eğitim için ter döküyor: Ekonomiye yılda 1 milyon 200 bin lira katkı sağlıyor
Meslek lisesi öğrencileri eğitim için ter döküyor: Ekonomiye yılda 1 milyon 200 bin lira katkı sağlıyor
Meslek lisesi öğrencileri eğitim için ter döküyor: Ekonomiye yılda 1 milyon 200 bin lira katkı sağlıyor

milli eğitim bakanlığı, Kırıkkale, Metal, Gazi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meslek lisesi öğrencileri 'eğitim' için ter döküyor: Ekonomiye yılda 1 milyon 200 bin lira katkı sağlıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bitcoin'i resmi para birimi ilan eden El Salvador'da yeni gelişme yaşandı! Volaris hava yolu şirketi Bitcoin'le ödeme alacak 14:20 Bitcoin'i resmi para birimi ilan eden El Salvador'da yeni gelişme yaşandı! Volaris hava yolu şirketi Bitcoin'le ödeme alacak Son dakika! Gram altın kaç lira? Çeyrek altın ne kadar oldu? 14:06 Son dakika! Gram altın kaç lira? Çeyrek altın ne kadar oldu? Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı 13:41 Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
Temsilciler Meclisi üyesi 3 vekilden skandal talep: Türkiye'ye F-16 vermeyin 13:33 Temsilciler Meclisi üyesi 3 vekilden skandal talep: Türkiye'ye F-16 vermeyin Meteoroloji merakla beklenen haritaları paylaştı! Bugün 2-4 derece artan sıcaklıklar pazar akşamından sonra ciddi şekilde düşecek 12:31 Meteoroloji merakla beklenen haritaları paylaştı! Bugün 2-4 derece artan sıcaklıklar pazar akşamından sonra ciddi şekilde düşecek Galatasaray puanları topluyor ama yetmez! Avrupa tehlikesi hala devam ediyor 12:09 Galatasaray puanları topluyor ama yetmez! Avrupa tehlikesi hala devam ediyor
ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız 12:00 ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız 11:36 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız

Son Dakika Haberleri
14:20 Bitcoin'i resmi para birimi ilan eden El Salvador'da yeni gelişme yaşandı! Volaris hava yolu şirketi Bitcoin'le ödeme alacak
14:08 Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi
14:06 Son dakika! Gram altın kaç lira? Çeyrek altın ne kadar oldu?
13:59 Gustavo, yaptığı hatalarla sosyal medyada çok ağır eleştiriler aldı
13:41 Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
13:41 Hiç bir yerde iş bulamamış! Süt banyosundan beraat eden işçi, cezaevinde kaldığı 6 gün için dav açmaya hazırlanıyor
13:32 Temsilciler Meclisi üyesi 3 vekilden skandal talep: Türkiye'ye F-16 vermeyin
13:14 Altay Bayındır, taraftarın tepkisini toplamaya başladı! Her gelen top filelerle buluşuyor
12:31 Meteoroloji merakla beklenen haritaları paylaştı! Bugün 2-4 derece artan sıcaklıklar pazar akşamından sonra ciddi şekilde düşecek
12:19 İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu
Dünyanın en uzun kapanma süresiydi! Avustralya'nın Melbourne kentinde 263 gün yürürlükte kalan tam kapanma sona erdi Dünyanın en uzun kapanma süresiydi! Avustralya'nın Melbourne kentinde 263 gün yürürlükte kalan tam kapanma sona erdi         
14:24
Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi         
14:09
Gustavo, yaptığı hatalarla sosyal medyada çok ağır eleştiriler aldı Gustavo, yaptığı hatalarla sosyal medyada çok ağır eleştiriler aldı         
13:59
Hiç bir yerde iş bulamamış! Süt banyosundan beraat eden işçi, cezaevinde kaldığı 6 gün için dav açmaya hazırlanıyor Hiç bir yerde iş bulamamış! Süt banyosundan beraat eden işçi, cezaevinde kaldığı 6 gün için dav açmaya hazırlanıyor         
13:41
Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde         
12:42
İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu         
12:19
En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı         
12:00
Ünlü yönetmeni yanlışlıkla öldüren Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım viral oldu Ünlü yönetmeni yanlışlıkla öldüren Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım viral oldu         
11:58
Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek         
11:10
Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi         
11:04
Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı         
11:01
Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir         
10:32
Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti         
09:31
Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu         
08:42
Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti         
18:56
AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım         
18:54
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 14:31:36. #1.12#
SON DAKİKA: Meslek lisesi öğrencileri "eğitim" için ter döküyor: Ekonomiye yılda 1 milyon 200 bin lira katkı sağlıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement