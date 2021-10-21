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"Libya'da İstikrarı Destekleme Konferansı" uluslararası katılımla Trablus'ta başladı - Son Dakika

"Libya'da İstikrarı Destekleme Konferansı" uluslararası katılımla Trablus'ta başladı

21.10.2021 14:06

Libya'daki siyasi süreç ve barışın tesisi bağlamındaki gelişmelerin alınacağı "Libya'da İstikrarı Destekleme Konferansı" başkent Trablus'ta uluslararası camiadan yoğun katılımla başladı.

Libya'daki siyasi süreç ve barışın tesisi bağlamındaki gelişmelerin alınacağı "Libya'da İstikrarı Destekleme Konferansı" başkent Trablus'ta uluslararası camiadan yoğun katılımla başladı.

Konferansa katılan yaklaşık 31 kurum ve ülkenin heyetleri, dün ve bugün erken saatlerde Trablus'a ulaştı.

Konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal temsil ediyor.

Libya'da güvenlik ile askeri ve ekonomik istikrarın sağlanmasına ilişkin yolların ele alınması beklenen Konferansa, Birleşmiş Milletler ve Avrupa, Afrika ve Arap birliklerinden temsilcilerin yanı sıra 27 ülkenin dışişleri bakanları ve yetkilileri katılıyor.???????

Sedat Önal, Tripoli, Türkiye, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Libya'da İstikrarı Destekleme Konferansı' uluslararası katılımla Trablus'ta başladı - Son Dakika


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