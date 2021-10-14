MSKÜ ile Kılıç Deniz Ürünleri arasında "marka dersi" protokolü imzalandı - Son Dakika

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Su Ürünleri Fakültesi ve Veteriner Fakültesi öğrencilerine hem staj, hem de gelecekte iş imkanı sağlanması amacıyla Kılıç Deniz Ürünleri ile "marka dersi" protokolü imzalandı.

Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen törende konuşan MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, mezun olan öğrencilerin iyi bir iş imkanına kavuşabilmesi için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Günümüzde üniversitelerin önemli şartlarından birinin verdiği bilgilerin uygulamaya konulması olduğunu belirten Çiçek, "Bu konuda da üniversitelerden çok şey beklenmekte. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak AR-GE üniversitesi olma hedefi koyduk. Öncelikli olarak iyi bir eğitim öğretim, iyi bir öğrenci yetiştirmek, daha sonra araştırma çalışmalarına ağırlık vermek istiyoruz." dedi.

Eski yöntemlerle bunları yapmanın mümkün olmadığını vurgulayan Çiçek, öncelikli olarak öğrencilere araştırma nasıl yapılacak, proje nasıl yazılacak bu konularda eğitim verdiklerini dile getirdi.

Üniversitelerinde 40 bini aşkın öğrenci bulunduğunu aktaran Çiçek, imzalayacakları protokolle, Su Ürünleri Fakültesi ve Milas Veterinerlik Fakültesi öğrencilerinin işletmede hem uygulamalı ders yapacaklarını hem de mezun olduktan sonra meslekleri ile ilgili yabancılık çekmeyeceklerini ifade etti.

Kılıç Deniz Ürünleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kılıç ise Muğla'nın su ürünleri ihracatında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinin de dünyanın en iyileri arasında yer alma yolunda ciddi bir adım atığına işaret eden Kılıç, "hep birlikte ileriki yıllarda göreceğiz ki su ürünleri konusunda diğer üniversitelerden buraya danışmanlık almak için diğer hocalar gelecek. Ben buna inanıyorum çünkü 32 sene oldu bu işe başlayalı ve sektörde önemli bir yol kat ettik." diye konuştu.

Kılıç, protokolle öğrencilerin hem staj yapacaklarını hem de kendilerinin kalifiye elaman sorununu gidereceğini söyledi.

Konuşmaların ardından hazırlanan protokol Çiçek ve Kılıç arasında imzalandı.