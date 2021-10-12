Sakarya'da faciadan dönüldü...Kontrolden çıkan araç kaldırımdaki anne ve bebeğine böyle çarptı - Son Dakika

Sakarya'da faciadan dönüldü...Kontrolden çıkan araç kaldırımdaki anne ve bebeğine böyle çarptı

Kaldırımda bebeği ile ilerleyen anne otomobilin altında kaldı

Çevredeki vatandaşlar aracın altında kalan anneyi güçlükle kurtardı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, kaldırımda yürüyen anne ve bebeğine çarptı. Aracın altında kalan anne çevredekilerin yardımı ile güçlükle kurtarılırken, bebek arabası ise çarpmanın etkisi ile savruldu. Facianın eşiğinden dönüldüğü kaza anları güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. idaresindeki 54 AEC 900 plakalı Peugot marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çıktı. Kontrolden çıkan araç, bu esnada kaldırımda yürümekte olan 26 yaşındaki anne İ.A.A. ile bebek arabasındaki 1 yaşındaki M.A. isimli çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisi ile bebek arabası savrulurken, anne ise aracın altında kaldı. Çevredeki vatandaşlar kaza sonrasında aracın altında kalan anneyi kurtarabilmek için adeta seferber oldu. Vatandaşların müdahalesi ile yaralı anne sıkıştığı yerden güçlükle kurtarıldı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın altında kalarak yaralanan anne ve kazayı hafif sıyrıkla atlatan çocuğu, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Meydana gelen korku dolu kaza anı ise bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye yansıdı. Görüntülere, kontrolden çıkan aracın kaldırıma çıktığı ve kaldırımda yürüyen anne ile çocuğuna çarptığı anlar yansıdı. Görüntülerin devamında ise, annenin aracın altında kaldığı, bebek arabasının savrulduğu ve çevredeki vatandaşların ise olay yerine koşarak, aracın altında kalan anneyi kurtarma çabaları yer aldı.

Kaza anını anlattı

Kaza anını anlatan esnaf Oktay Sarı, "Kaza esnasında büfedeydim, aracı gördüm ve aracın önünde de bir kadın vardı. Kaza sonrasında yardım için çok sayıda insan koştu bölgeye. Aracı süren kadında panik halindeydi, kadının da çocuğu vardı Allah'a şükür çocuğa bir şey olmadı. Araç durmayı başardı ama arabanın içerisinde kadın ve çocuğu vardı, onlar panik halindeydi. Aracın altında kalan kadının çocuğu ise çok şükür yara almadı. Çarpma esnasında bebek arabasını fırlattı araç. Aracın sürücüsünün paniğini gören buradaki arkadaşlarımız hemen aracı geri çekmeyi başardı" ifadelerine yer verdi.