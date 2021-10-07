Üye Girişi
Şehitler Ormanı'nı yakan zanlı yangın çıkartırken yakalandı - Son Dakika

Şehitler Ormanı'nı yakan zanlı yangın çıkartırken yakalandı

07.10.2021 09:46

Şehitler Ormanı'nı yakan zanlı yangın çıkartırken yakalandı Adana'da önce şehitler ormanı ardından da 3 ormanlık alan yakılınca terör polisi harekete geçerek 50 kişilik ekiple ormanlık alanda pusu atıp zanlıyı 5.

Şehitler Ormanı'nı yakan zanlı yangın çıkartırken yakalandı

Adana'da önce şehitler ormanı ardından da 3 ormanlık alan yakılınca terör polisi harekete geçerek 50 kişilik ekiple ormanlık alanda pusu atıp zanlıyı 5. kez 4 ayrı noktada yangın çıkartırken suçüstü yakaladı

Tutuklanan zanlı ifadesinde terörle bağlantısı olmadığını, babasından şiddet gördüğünü, ona kızdığı için ormanı yaktığını söyledi

Şehit Aileleri Derneği Başkanı Emine Kunt:

"Çok üzüldüm içimiz yandı. Ormanlarımız ve ağaçlarımız bizim canımız. Vatana bir evlat verdim, bir evladım daha olsa onu da veririm"

ADANA - Adana'da önce şehitler ormanı, ardından da 3 ormanlık alan yakılınca terör polisi harekete geçerek 50 kişilik ekiple ormanlık alanda pusu atıp zanlıyı 5. kez 4 ayrı noktada yangın çıkartırken suçüstü yakaladı.

Merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde bulunan şehitler fidanlığında 24 Eylül günü yangın çıktı. Yangının bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri bölgeye gelerek alevleri yayılmadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangında şehitler adına dikilen çam ağaçlarından 6'sı zarar gördü.

Daha sonraki günlerde 4 Ekim gününe kadar 3 farklı yerde daha yangın çıktı. Havanın yangın çıkacak kadar sıcak olmamasından ve sürekli yangın çıkmasından, şehitler ormanında yangın çıkmasından

şüphelenen Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle ormanlık alanda pusu kurarak çalışma başlattı.

4 Ekim günü bu kez Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi'nde 4 farklı yerde yangın çıktı. Ormanlık alanda 50 kişilik ekiple pusu kuran terör ekipleri hemen duman çıkan noktaya gidince yangın çıkan yerden motosikletli bir kişinin kaçtığını gördü. Ekipler motosikletli şahsın peşinden gitti. Bir süre ormanlık alanda şahsı kovalayan polis daha sonra onu yakaladı.

İsminin Ali İhsan K.olduğu öğrenilen şahsın motosikletinden pet şişe içinde benzin, 600 euro ve 500 lira çıktı. Zanlı emniyete götürülerek sorguya alınırken ekipler tarafından çıkartılan yangınlar büyümeden söndürüldü.

Polis daha önce orman yakmaktan yakalanan bir zanlının terör örgütünün talimatı olduğu, para karşılığı orman yaktığı yönündeki ifadesinden dolayı Ali İhsan K.'nın da terör bağlantısı olup olmadığı araştırdı. Ali İhsan K. ifadesinde sürekli babasının şiddetine uğradığını, hiç sevilmediğini, bir aydır da eve gitmediğini, parklarda yattığını ve bu nedenle babasına kızıp ormanlık alanda yangın çıkardığını söyledi.

Terör polisi şu ana kadar zanlının bölücü terör örgütü PKK ile bağlantısını bulamasa da çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Zanlı ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Bu arada, Adana Şehit Aileleri Derneği Başkanı Emine Kunt, şehitler ormanının yakılmasına tepki göstererek, "Duyunca çok üzüldüm içimiz yandı. Vatanın bölünmez bütünlüğü için biz en kıymetli varlıklarımızı bu vatan için şehit verdik. Benim bir oğlum daha olsa onu da bu vatan için şehit vermeye hazırım. Bu vatan çok zor kazanıldı. Ormanlarımız ve ağaçlarımız bizim canımız. Her yanan ağaçta bir evladımızı kaybetmiş gibi yanıyoruz. Şehitler adına dikilen fidanlardan ne istiyorsunuz. Bizim Türk, Kürt, Alevi ya da Sünni diye bir sorunumuz yok. Bu vatan herkese kucak açmış, neden o ağaçları yakıp bu ayrıcalığı yapıyorsunuz" dedi.

Şehitler Ormanı'nı yakan zanlı yangın çıkartırken yakalandı
Şehitler Ormanı'nı yakan zanlı yangın çıkartırken yakalandı
Şehitler Ormanı'nı yakan zanlı yangın çıkartırken yakalandı
Şehitler Ormanı'nı yakan zanlı yangın çıkartırken yakalandı
Şehitler Ormanı'nı yakan zanlı yangın çıkartırken yakalandı
Şehitler Ormanı'nı yakan zanlı yangın çıkartırken yakalandı
Şehitler Ormanı'nı yakan zanlı yangın çıkartırken yakalandı
Şehitler Ormanı'nı yakan zanlı yangın çıkartırken yakalandı
Şehitler Ormanı'nı yakan zanlı yangın çıkartırken yakalandı
Şehitler Ormanı'nı yakan zanlı yangın çıkartırken yakalandı
Şehitler Ormanı'nı yakan zanlı yangın çıkartırken yakalandı
Şehitler Ormanı'nı yakan zanlı yangın çıkartırken yakalandı
Şehitler Ormanı'nı yakan zanlı yangın çıkartırken yakalandı
Şehitler Ormanı'nı yakan zanlı yangın çıkartırken yakalandı
Şehitler Ormanı'nı yakan zanlı yangın çıkartırken yakalandı
Şehitler Ormanı'nı yakan zanlı yangın çıkartırken yakalandı
Şehitler Ormanı'nı yakan zanlı yangın çıkartırken yakalandı
Şehitler Ormanı'nı yakan zanlı yangın çıkartırken yakalandı

Yangın, Vatan, Terör, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şehitler Ormanı'nı yakan zanlı yangın çıkartırken yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mantar ile karıştırılan tırnak tümörü, büyük tehlike saçıyor 10:06 Mantar ile karıştırılan tırnak tümörü, büyük tehlike saçıyor Bursa'da arabanın önüne atlayan ayı telef oldu 09:41 Bursa'da arabanın önüne atlayan ayı telef oldu Araştırma sonuçları tüm alışkanlıkları yerle bir etti! Kahvaltıdaki bu besinler beyni öldürüyor 09:35 Araştırma sonuçları tüm alışkanlıkları yerle bir etti! Kahvaltıdaki bu besinler beyni öldürüyor
Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı? 09:01 Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı? Çin anakarasına katmak istediği Tayvan'a arka çıkan ABD'yi uyardı: Üçüncü dünya savaşı çıkar 08:48 Çin anakarasına katmak istediği Tayvan'a arka çıkan ABD'yi uyardı: Üçüncü dünya savaşı çıkar Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var 07:43 Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var
Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum 07:29 Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı 07:23 Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı

Son Dakika Haberleri
09:57 Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum
09:38 Ters yöne giren minibüs, otomobille çarpıştı: 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı
09:35 Araştırma sonuçları tüm alışkanlıkları yerle bir etti! Kahvaltıdaki bu besinler beyni öldürüyor
09:33 İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı
09:01 Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı?
08:53 Gökhan Çıra ile boşanmasından bahseden Selin Ciğerci, gözyaşlarına hakim olamadı
08:48 Çin anakarasına katmak istediği Tayvan'a arka çıkan ABD'yi uyardı: Üçüncü dünya savaşı çıkar
08:04 TBMM'de kabul edilen Paris İklim Anlaşması'na ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
07:43 Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var
07:39 Bülent Ersoy, babasının cenazesinde duygu dolu anlar yaşadı: Babacığım öldü, sol kolum da gitti
Gramaj hilesine başvuran ünlü ketçap markasına 114 bin lira ceza Gramaj hilesine başvuran ünlü ketçap markasına 114 bin lira ceza         
10:09
Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum         
09:57
Ters yöne giren minibüs, otomobille çarpıştı: 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı Ters yöne giren minibüs, otomobille çarpıştı: 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı         
09:39
İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı         
09:33
Gökhan Çıra ile boşanmasından bahseden Selin Ciğerci, gözyaşlarına hakim olamadı Gökhan Çıra ile boşanmasından bahseden Selin Ciğerci, gözyaşlarına hakim olamadı         
08:54
TBMM'de kabul edilen Paris İklim Anlaşması'na ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi TBMM'de kabul edilen Paris İklim Anlaşması'na ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi         
08:05
Bülent Ersoy, babasının cenazesinde duygu dolu anlar yaşadı: Babacığım öldü, sol kolum da gitti Bülent Ersoy, babasının cenazesinde duygu dolu anlar yaşadı: Babacığım öldü, sol kolum da gitti         
07:39
74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım         
07:27
Mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın nişanlısıyla video paylaştı Mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın nişanlısıyla video paylaştı         
00:39
Genç eşinin ihanetiyle yıkılan Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen suskunluğunu bozdu Genç eşinin ihanetiyle yıkılan Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen suskunluğunu bozdu         
20:55
Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar         
19:00
Lise öğrencisi üniforma alamadığı için müdür tarafından okula alınmadı, MEB konuyla ilgili inceleme başlattı Lise öğrencisi üniforma alamadığı için müdür tarafından okula alınmadı, MEB konuyla ilgili inceleme başlattı         
18:48
Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak         
17:00
Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı         
15:51
Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi         
15:33
Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak         
14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2021 10:13:11. #1.12#
SON DAKİKA: Şehitler Ormanı'nı yakan zanlı yangın çıkartırken yakalandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement