Son dakika 3. sayfa: Hatay'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Hatay'da kaçakçılık operasyonu

HATAY - Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bin 24 paket tütün, 7 bin 60 adet tütün mamulü ve bandrol, 52 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Antakya'da bulunan 3 işyeri ve 1 depoda kaçak tütün ve mamulleri olduğu bilgisini aldı. İş yeri ve depoda yapılan arama da bin 24 paket tütün, 7 bin 60 adet tütün mamulü ve bandrol, 52 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli T.S. hakkında adli işlem yapıldı.