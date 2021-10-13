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Son dakika 3. sayfa: Hatay'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Hatay'da kaçakçılık operasyonu

13.10.2021 18:17

Son dakika gelişmesine göre Hatay'da kaçakçılık operasyonu Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bin 24 paket tütün, 7 bin 60 adet tütün mamulü ve bandrol, 52 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Hatay'da kaçakçılık operasyonu

HATAY - Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bin 24 paket tütün, 7 bin 60 adet tütün mamulü ve bandrol, 52 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Antakya'da bulunan 3 işyeri ve 1 depoda kaçak tütün ve mamulleri olduğu bilgisini aldı. İş yeri ve depoda yapılan arama da bin 24 paket tütün, 7 bin 60 adet tütün mamulü ve bandrol, 52 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli T.S. hakkında adli işlem yapıldı.

Son dakika 3. sayfa: Hatay'da kaçakçılık operasyonu
Son dakika 3. sayfa: Hatay'da kaçakçılık operasyonu
Son dakika 3. sayfa: Hatay'da kaçakçılık operasyonu
Son dakika 3. sayfa: Hatay'da kaçakçılık operasyonu

Kaçakçılık, Antakya, Tütün, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Hatay'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika


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