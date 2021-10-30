DİYARBAKIR - Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın adı bir caddeye verildi - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, eski Başbakanlardan merhum Mesut Yılmaz'ın adını bir caddeye verdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, eski Başbakanlardan Yılmaz'ın hatırasını kentte yaşatmak için adını bir caddeye verme kararı aldı.

Bu kapsamda, Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığının bu yıl yeni açtığı Mezopotamya Bulvarını Batı Çevre Yoluna bağlayan 3 kilometrelik caddeye Mesut Yılmaz'ın adı verildi.

Ulaşım Daire Başkanlığı hazırladığı tabelayı Mesut Yılmaz'ın ölüm yıl dönümünde caddeye yerleştirdi.