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ADANA-POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ 5 KİLOMETRE KAÇABİLDİ - Son Dakika

ADANA-POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ 5 KİLOMETRE KAÇABİLDİ

26.10.2021 02:24

ADANA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobilin sürücüsü, yaklaşık 5 kilometrelik takip sonucu yakalandı.

ADANA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobilin sürücüsü, yaklaşık 5 kilometrelik takip sonucu yakalandı. Ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenilen sürücüye toplam 4 bin 665 TL para cezası kesilirken, Mustafa Ç., kendisini görüntüleyen gazetecilere de tepki gösterdi.

Gece yarısı merkez Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarı'nda devriye görevinde bulunan polis ekibi, 01 EFM 02 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Polislerden kaçarken, kırmızı ışık ve ters şerit ihlali yapan sürücü, yaklaşık 5 kilometrelik takip sonunda Toros Mahallesi 78190 Sokak'ta yakalandı. Otomobilde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, isminin Mustafa Ç. olduğu öğrenilen sürücünün ehliyetsiz şekilde direksiyon başına geçtiği belirlendi. 'Ehliyetsiz araç kullanmak', 'kırımızı ışık ihlali', 'ters şerit ihlali' ve 'dur' ihtarına uymamaktan 4 bin 665 TL para cezası kesilen Mustafa Ç., kendisini görüntüleyen gazetecilere de tepki gösterdi. Polis, kiralık olduğu tespit ettiği otomobili ise yediemin otoparkına çektirdi.

ADANA-POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ 5 KİLOMETRE KAÇABİLDİ
ADANA-POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ 5 KİLOMETRE KAÇABİLDİ
ADANA-POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ 5 KİLOMETRE KAÇABİLDİ
ADANA-POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ 5 KİLOMETRE KAÇABİLDİ
ADANA-POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ 5 KİLOMETRE KAÇABİLDİ
ADANA-POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ 5 KİLOMETRE KAÇABİLDİ
ADANA-POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ 5 KİLOMETRE KAÇABİLDİ
ADANA-POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ 5 KİLOMETRE KAÇABİLDİ
ADANA-POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ 5 KİLOMETRE KAÇABİLDİ

Para Cezası, Türk Lirası, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA-POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ 5 KİLOMETRE KAÇABİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ADANA-POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ 5 KİLOMETRE KAÇABİLDİ - Son Dakika
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