Son dakika haberi... Adana'da şehirlerarası yolcu otobüsünün motorunda çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika

Adana'da şehirlerarası yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.
Osman Toprak idaresindeki 20 PK 484 plakalı yolcu otobüsü, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu üzerinde seyir halindeyken İncirlik Park alanı yakınlarında motor kısmından duman çıkmaya başladı.
Emniyet şeridine çekilerek yolcuları boşaltılan otobüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken otobüste hasar meydana geldi.
Yolcular ise başka bir otobüse bindirilerek Adana Şehirlerarası Otobüs Terminaline getirildi.
Kaynak: AA
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