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Son dakika haberi: Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü: Müsilaj etkisiyle midyede yüzde 30'a yakın ölüm tespit ettik - Son Dakika

Son dakika haberi: Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü: Müsilaj etkisiyle midyede yüzde 30'a yakın ölüm tespit ettik

21.10.2021 16:01
Son dakika haberi: Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü: Müsilaj etkisiyle midyede yüzde 30'a yakın ölüm tespit ettik

Son dakika gelişmesine göre TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu'nda sunum yapan Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, müsilaj ile ilgili Marmara Denizi'nde yaptıkları araştırmada, midyelerde yüzde 30'a yakın ölüm, mercanlarda ciddi zararlar ve balık yumurtalarında...

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu'nda sunum yapan Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, müsilaj ile ilgili Marmara Denizi'nde yaptıkları araştırmada, midyelerde yüzde 30'a yakın ölüm, mercanlarda ciddi zararlar ve balık yumurtalarında ciddi miktarda azalma olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Atalay, TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu'nda sunum yaptı. Atalay, Marmara Denizi'nde 507 bitki, 36 deniz kuşu, 249 balık, 2 sürüngen, 6 memeli, mercan resifleri olmak üzere yaklaşık 3 bin farklı denizel tür yaşadığını belirtti. Atalay, Marmara'da 126 yabancı istilacı tür olduğunu kaydetti. Marmara'da avcılığın 2020 yılında 20 bin tonla en düşük seviyede olduğunu vurgulayan Atalay, "Marmara'da ışıklı avcılığı yasakladık. En büyük etki budur aslında. Marmara'da ışıklı avcılık neden yapılır? Hamsinin sürü oluşturması için su sıcaklığının 20 derecenin altına düşmesi lazım, 17 derece ve civarına. Eğer düşmezse ışık yakarsınız, ışıkla toplarsınız ve ondan sonra yakalarsınız. Bunu yasakladık. Dolayısıyla Marmara'daki hamsi miktarı azaldı. Doğru bir yolda gidiyoruz. Balıkçılarımız da bundan çok şikayetçi değiller; çünkü bu sefer yakaladıkları balık daha fazla para etti. Yani 2020 yılında balıkçılar az balık yakalamaktan dolayı şikayetçi değillerdi ama müsilajla birlikte tabi ki ağların zarar görmesi ve diğer masrafların artması söz konusu olunca işler farklılaştı" diye konuştu.

'2019'DA ANLADIK'Marmara Denizi'nde müsilajın oluşacağını 2019 yılında anladıklarını kaydeden Atalay, "Balıkçılardan aldığımız bilgiler ve gözlemlerimizle 2020'nin ve 2021'in müsilajla geçeceğini tahmin ettik ama bu denli bir müsilaj beklemiyorduk açıkçası. Balıkçının bu işten zarar göreceğini, balığın da mağdur olacağını fark ettik. Ne yaptık? Hemen TAGEM'e güdümlü bir proje sipariş ettik. Marmara'da çeşitli lokasyonlarda önceden kameralarla, analiz kitleriyle bunu inceliyoruz, bütün verileri alıyoruz. Tuzluluk oranlarını saatlik alıyoruz" dedi.7 İLDE MÜSİLAJ ANKETİ Genel Müdür Atalay, balıkçıların müsilajdan nasıl etkilendiklerine dair 7 ilde, 90 yerleşim biriminde, 266 balıkçıyla görüşerek anket yaptıklarını söyledi. Atalay, "6 metreden küçük teknelerin 365 günün sadece 86 günü, 12 metreye kadar olan teknelerin 103 gün, 24 metreden büyük teknelerin 141 gün çalışabildiklerini fark ettik. 'En fazla neden zarar ettiniz?' diye sorduk. Tabi en büyük masraf yüzde 53,8'le ağlardan zarar ettiler, ağları kaybettiler, ağları temizleyemediler. Yakıt masrafı yüzde 40'a yakın arttı ve diğer masraflar devam etti" diye konuştu. MİDYEDE YÜZDE 30'A YAKIN ÖLÜMAtalay, Marmara'da müsilajın canlılara verdiği zararlara ilişkin de tespitler yaptıklarını kaydederek, "Midyelerde neredeyse yüzde 30'a yakın ölümler olduğunu fark ettik. Mercanların çok ciddi zararlar gördüğünü fark ettik. Balık yumurtalarında, larvalarda yine ciddi miktarda azalmalar olduğunu da bilimsel çalışmalarda tespit ettik" dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Atalay, şöyle devam etti:

"Marmara'da 2020 yılında 33 bin 814 denetim yapılmış, kaçak avcılık yapan 101 tekneye el konulmuş. Bunlar ya trol veya kaçak midye avcısıdır. Şu anda elbette ki yine iyi para ediyor hem midye. Midyede bu yasakların hızla artması ve denetimin artması piyasayı yükseltti. Yine talep var; ama ciddi bir başarı sağlandı. 101 tane tekne az değil. Bunları da satmıyoruz, ya bilimsel bir kuruluşa bağışlıyoruz veya imha ediyoruz. 2021 yılında da 65 tekneye el koyduk; git gide azalıyor. Bunlar elbette ki olacaktır ama çıkardığınız kanunla bu ciddi bir şekilde azaldı. Balıkçılarımız cezaların biraz ağır olmasından şikayet etse de kurala uyan balıkçılara ciddi bir yük getirmiyoruz."


Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü: Müsilaj etkisiyle midyede yüzde 30'a yakın ölüm tespit ettik - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü: Müsilaj etkisiyle midyede yüzde 30'a yakın ölüm tespit ettik - Son Dakika
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