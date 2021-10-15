Son dakika haberi | FETÖ'nün 'jandarma mahrem imam' soruşturmasında 98 gözaltı kararı (2)
15.10.2021 09:22
Gelen son dakika haberine göre 45 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA Ankara İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin 45 ilde, 98 şüphelinin yakalanması için düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, 45 kişi gözaltına alındı.
45 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Ankara İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin 45 ilde, 98 şüphelinin yakalanması için düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, 45 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgüt yöneticilerinden ele geçen program içeriklerinden örgüt üyesi askeri personelden sorumlu 'mahrem imam' oldukları deşifre edildi. Ayrıca etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan ve teşhisleri bulunduğu öğrenildi. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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