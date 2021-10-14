Son dakika haberi... Tekirdağ'da bir kişi iş yerinde silahla vurularak öldürüldü - Son Dakika

Tabancayı poşete koyarak dükkandan ayrılan zanlı, olayı fark eden çevredekiler tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Son Dakika: Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Hamit Kocabey istifa etti

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