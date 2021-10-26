Üye Girişi
Son dakika haberleri: Bayrampaşa'da iki kardeşe yapılan saldırı davasında karar - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bayrampaşa'da iki kardeşe yapılan saldırı davasında karar

26.10.2021 21:15

Son dakika haberler... - Bayrampaşa'da iki kardeşe yapılan saldırı davasında karar 4 sanığa 37, 3 sanığa ise 18 yıl hapis cezası verildi Kardeşlerin annesi: "İçimde köz var.

- Bayrampaşa'da iki kardeşe yapılan saldırı davasında karar

4 sanığa 37, 3 sanığa ise 18 yıl hapis cezası verildi

Kardeşlerin annesi: "İçimde köz var. Nasıl kıydılar"

İSTANBUL - Bayrampaşa'da Emrah Kırmızıkan'ın 7 bıçak darbesi ile öldürülmesine, kardeşi Muhammed Kırmızıkan'ın ise 16 bıçak darbesi ile yaralanmasına ilişkin 9 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, 4 sanığı 37 yıl, 3 sanığı ise 18 yıl hapse mahkum ederken, kardeşlerin annesi 'İçimde köz var. Nasıl kıydılar? Nur yüzlülerdi onlar. Keşke beni öldürseydiniz' dedi.

İstanbul Bayrampaşa'da 23 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşen olayda, sosyal medyada kendini 'metafizik ve bioenerji uzmanı' olarak tanıtan Muhammed Kırmızıkan'ın 16 bıçak darbesi ile yaralanmasına, kardeşi Emrah Kırmızıkan'ın ise 7 bıçak darbesi ile öldürülmesine ilişkin 9 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Sabri Ahi, Ufuk Yüceer, Furkan Sevencan ve Ferhat Yıldırım katılırken, tutuksuz sanıklar Ahmet Yapar, Barış Can Yolaçan ve Baran Ozan Korkmaz, kardeşlerin annesi Fatma Kırmızıkan, babası Doğan Kırmızıkan ile tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanıklar, önceki savunmalarını tekrarladıklarını söyleyerek beraatlarını talep etti.

"Emrah'ım araya girmeseydi Muhammed'i parça parça edeceklerdi"

Duruşmada esasa ilişkin son beyanı sorulan müşteki baba Doğan Kırmızıkan, şikayetçi olduğunu yineleyerek, "Muhammed'imi 16 yerinden, Emrah'ımı da 7-8 yerinden vuruyorlar. Emrah'ım araya girmeseydi Muhammed'i parça parça edeceklerdi. Kasten öldürmüşlerdir ve öldürmeye teşebbüs etmişlerdir" dedi.

"Keşke beni öldürseydiniz"

Beyanında ölen Emrah Kırmızıkan'ın henüz 26 yaşında olduğunu belirten müşteki anne Fatma Kırmızıkan ise, "Çocuğumun bebeği vardı. Sizin kardeşiniz, sizin çocuğunuz yok mu? Benim içimde köz var. Nasıl kıydılar? Nur yüzlülerdi onlar. Keşke beni öldürseydiniz" ifadelerini kullandı.

Davanın karara bağlanmasının öncesinde son sözü sorulan sanıklar beraatlarını talep ettiler. Mahkeme, firari sanıklar Can Kölan ve Mert Ceylan'ın savunmalarının alınamamış olması sebebiyle dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

Sanıklar Baran Ozan Korkmaz, Ferhat Yıldırım, Sabri Ahi ve Ufuk Yüceer'i maktul Emrah Kırmızıkan'a karşı 'kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapse çarptıran mahkeme, cezalarında takdir indirimi uygulayarak 25 yıla indirdi. Sanıkları Muhammet Kırmızıkan'a karşı 'kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapse çarptıran heyet, eylemlerinin teşebbüs aşamasında kalması gerekçesiyle 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Sanıklar Ahmet Yapar, Barış Can Yolaçan ve Furkan Sevencan'ı Muhammet Kırmızıkan'a karşı 'kasten öldürmeye teşebbüse yardım' suçundan, takdir indirimi uygulayarak ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, aynı sanıkları Emrah Kırmızıkan'a karşı 'kasten öldürmeye yardım' suçundan indirim uygulayarak 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, ayrıca sanıklar Ferhat Yıldırım, Furkan Sevencan, Sabri Ahi ve Ufuk Yüceer'in tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Can Kölan'ın şüphelilerden müşteki ve maktulü öldürmelerini isteyerek şüphelileri, müşteki ve maktulü öldürmeye azmettirdiği anlatıldı. Şüpheli Ahmet Yapar'ın suçun işlenişini kolaylaştırdığının belirtildiği iddianamede, şüpheli Mert Ceylan'ın olay öncesinde olay yerine keşif için gittiği ve suçun nasıl işleneceği konusunda şüphelilere yol gösterdiği ifade edildi. İddianamede, şüpheliler Furkan Sevencan, Ufuk Yüceer, Sabri Ahi, Ferhat Yıldırım, Baran Ozan Korkmaz ve suça sürüklenen çocuk E.Y.'nin fikir ve eylem birliği içerisinde müştekiyi 16 kez bıçakladığı ve maktulü de silahtan sayılan bıçakla öldürdükleri kaydedildi.

İddianamede şüpheliler Ahmet Yapar, Barışcan Yolaçan ve Mert Ceylan'ın 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'kasten öldürmeye yardım' suçundan 19'ar yıldan 30'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Şüpheliler Baran Ozan Korkmaz, Ferhat Yıldırım, Furkan Sevencan, Sabri Ahi Çetin ve Ufuk Yüceer'in 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet ve 9'ar yıldan 15'er yıla kadar cezalandırılmasının talep edildiği iddianamede, şüpheli Can Kölan'ın 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet ve 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Son dakika haberleri: Bayrampaşa'da iki kardeşe yapılan saldırı davasında karar
Son dakika haberleri: Bayrampaşa'da iki kardeşe yapılan saldırı davasında karar
Son dakika haberleri: Bayrampaşa'da iki kardeşe yapılan saldırı davasında karar
Son dakika haberleri: Bayrampaşa'da iki kardeşe yapılan saldırı davasında karar

Bayrampaşa, Saldırı, Mahkeme, Emrah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Bayrampaşa'da iki kardeşe yapılan saldırı davasında karar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

21:08 "Soros" sözleri tekrar gündem olan Bülent Arınç açıklama yaptı: Kimseyi suçlamadım Sokak düğününde havaya ateş açanları gözaltına almak isteyen polis kalabalığın direnciyle karşılaştı 20:26 Sokak düğününde havaya ateş açanları gözaltına almak isteyen polis kalabalığın direnciyle karşılaştı 19:47 "Biden, Erdoğan'la görüşecek mi?" sorusuna Beyaz Saray'dan yanıt: Programda yerimiz var
Annesinin 19:26 Annesinin "Yılan" dediği nişanlısından ayrılan İsmail Balaban, yeni sevgilisi İlayda Şeker'e aşkını ilan etti Son Dakika: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, 2 yıl daha uzatıldı 18:26 Son Dakika: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, 2 yıl daha uzatıldı Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar 17:46 Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar
150 yıl önce bir gurbetçi şehre getirildi! Almak için metrelerce kuyruk oluşuyor 17:27 150 yıl önce bir gurbetçi şehre getirildi! Almak için metrelerce kuyruk oluşuyor Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme 15:51 Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme

Son Dakika Haberleri
18:29 İşten çıkmak isteyen çırağını hortumla dövdü! Polis tarafından gözaltına alındı
18:26 Suriye-Irak tezkeresi eleştirilerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Askerliğini er olarak yapmış oğlumuzun gururlu anne ve babasıyız
18:25 Son Dakika: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, 2 yıl daha uzatıldı
18:08 Yolun karşısına geçmeye çalışan kadının yaşamını yitirdiği kaza kameraya yansıdı
18:05 Aşı olmayan öğretmen koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi
18:04 Aşılama haritasında kırmızı renkte kalan tek il Şanlıurfa! Vali isyan etti: Yapacak bir şey kalmadı
17:54 Beşiktaş'ta Josef ve Vida kavgasını takım arkadaşları önledi
17:45 Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar
17:44 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
17:41 TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe, Göztepe ve Sivasspor'u kötü tezahüratlardan dolayı PFDK'ya sevk etti
Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak         
21:33
EDHO'nun yerine farklı filmin yayınlanması izleyicileri çileden çıkardı EDHO'nun yerine farklı filmin yayınlanması izleyicileri çileden çıkardı         
20:33
ATV'de EDHO'nun günlerce tanıtımı yayınlandı, kanalı açanlar kötü sürprizle karşılaştı ATV'de EDHO'nun günlerce tanıtımı yayınlandı, kanalı açanlar kötü sürprizle karşılaştı         
20:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçi hamlesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Alivey'i mest etti, öve öve bitiremedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçi hamlesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Alivey'i mest etti, öve öve bitiremedi         
19:26
Tezkereyi desteklediklerini açıklayan DEVA Partisi son anda karar değiştirerek çekimser kaldı Tezkereyi desteklediklerini açıklayan DEVA Partisi son anda karar değiştirerek çekimser kaldı         
19:09
Beşiktaş'ta Josef ve Vida kavgasını takım arkadaşları önledi Beşiktaş'ta Josef ve Vida kavgasını takım arkadaşları önledi         
17:54
Annesi ve teyzesini öldürmekle suçlanan adam mahkemede miyavladı Annesi ve teyzesini öldürmekle suçlanan adam mahkemede miyavladı         
17:44
Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti         
17:20
Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu         
15:23
Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi         
13:02
Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu         
12:18
Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı         
11:49
1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü         
10:41
Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi         
10:32
Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu         
09:29
Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi         
09:06
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak         
08:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 22:22:46. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Bayrampaşa'da iki kardeşe yapılan saldırı davasında karar - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement