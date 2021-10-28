TEB'in 9 ayda net karı 1 milyar lirayı aştı - Son Dakika

Türk Ekonomi Bankası (TEB), yılın 9 aylık döneminde 1 milyar 43,8 milyon TL net kar elde etti.

TEB, 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, eylül sonu itibarıyla TEB'in aktif toplamı 149,7 milyar TL olurken, net karı 1 milyar 43,8 milyon TL olarak gerçekleşti. TEB'in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan kredileri ise toplam aktiflerinin yüzde 60'ını oluşturdu.

TEB'in yılın üçüncü çeyreğinde toplam kredileri 89,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduatı ise 102,1 milyar TL oldu. 2021 yılının 9 ayında da istikrarlı büyümesini güçlü sermaye yapısıyla birlikte sürdüren ve karlılığını sürdürülebilir bir şekilde devam ettiren TEB'in özkaynakları 12,7 milyar TL olurken, sermaye yeterlilik rasyosu hedef rasyo olan yüzde 12'nin oldukça üstünde, yüzde 17,01 oranında gerçekleşti.

TEB, üçüncü çeyrekte Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile imzaladığı yeni sözleşme ile 50 milyon dolarlık işbirliği anlaşması gerçekleştirdi. Söz konusu anlaşma ile dış ticaretin devamlılığı amaçlanırken, firmaların dış ticaret işlemlerine yönelik ihtiyaçlarının desteklenmesine devam ediliyor.

Mevduat ve tasarruf sahiplerine alternatif ürünler sunan TEB, günlük vadeli olarak çalışan Marifetli Hesap ile istenildiği zaman para yatırma/çekme esnekliğiyle müşterilerinin birikim yapmasına destek olurken, tasarruf alışkanlığının yaygınlaşmasına da katkı sağlamayı sürdürüyor. TEB'in TL Marifetli Hesap hacmi yılın 9 ayında yeni Marifetli Hesap açarak TEB müşterisi olanlarla birlikte yüzde 32 büyüdü.

"TEB, ihtiyaç kredilerinin yüzde 85'ini dijital kanallardan kullandırdı"

Açıklamaya göre, TEB, yılın üçüncü çeyreğinde tüketici kredilerindeki büyümesini sürdürdü. Üç ay ertelemeli alternatif ödeme planları ile müşterilerine teklifler sunan TEB, bu çözümlerin büyük bir kısmını dijital kanallar üzerinden gerçekleştirdi. Bu dönemde TEB, ihtiyaç kredilerinin yüzde 85'ini dijital kanallardan kullandırdı.

Yılın üçüncü çeyreğinde TEB, Türkiye'de meydana gelen orman yangınları ile sel felaketinden etkilenen bölgelerde işletmelere destek olmak adına müşterilerine, devam eden taksitli ticari kredileri, KMH ve kredi kartlarına dair ödemelerini üç ay faizsiz olarak erteleme imkanı tanıdı.

Ayrıca TEB, anaparanın banka kaynaklarından, faiz desteğinin ise KOSGEB tarafından karşılandığı KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'na dahil oldu. Bu kapsamda, meydana gelen yangın ve sel felaketlerinden etkilendiğini belgeleyen firmalara 250 bin TL'ye kadar kredi imkanına ilk 12 ayı ödemesiz, geri kalanı üçer aylık eşit taksitlerle 36 ay vadeli olacak şekilde ulaşma imkanı sağlandı.

1 Mayıs itibarıyla yürürlüğe giren "Uzaktan Müşteri Edinme" düzenlemesi sonrası, her üç kişiden biri CEPTETEB mobil uygulama üzerinden görüntülü görüşme yaparak dakikalar içerisinde TEB müşterisi oldu. TEB'in djital bankacılık aktif müşteri sayısı yılın üçüncü çeyreğinde 2 milyonu aşarken, sadece mobil bankacılık kanalını kullanan müşteri sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 arttı.

TEB'in hizmetleri uluslararası kuruluşlarca ödüllendirildi

TEB Özel Bankacılık, müşterilerine sunduğu yenilikçi ürünlerine bir yenisini daha ekleyerek yurt içi ve yurt dışında ayrıcalıklar sunan yeni seçkin kredi kartı TEB Özel Infinite Card Limited Edition'ı kullanıma sundu. Siyah tasarımı ve metal yapısıyla dikkat çeken TEB Özel Infinite Card Limited Edition, kullanıcılarına getirdiği fırsatlarla da öne çıkıyor. Özel bankacılık alanında fark yaratan uygulamaları ve müşterilerine sunduğu başarılı hizmetlerle uluslararası finans alanında çeşitli organizasyonlar tarafından çok sayıda ödüle layık görülen TEB Özel Bankacılık, Global Finance tarafından bir kez daha ödüllendirildi ve Global Finance Özel Bankacılık Ödülleri 2021 kapsamında "Türkiye'deki En İyi Özel Bankacılık Ödülü"nün sahibi oldu.

TEB, iletişim merkezi ve müşteri bağlılığı uygulamaları alanında 200 binden fazla üyesiyle küresel bir birlik olan Contact Center World tarafından düzenlenen Contact Center World 2021 Ödülleri kapsamında "En İyi Çağrı Merkezi", "En İyi Teknoloji Kullanımı" ve "En iyi Müşteri Deneyimi" kategorilerinin kazananı oldu.

TEB, Çağrı Merkezi'nin sesli yönlendirme, self servis fonksiyonlarının artırılması ve konuşma analitiği gibi müşteri deneyiminde fark yaratan uygulamalarıyla ödüle layık görülürken, "En İyi Teknoloji Kullanımı" kategorisinde elde ettiği altın madalyayı TELEPATİ isimli chatbot uygulamasıyla kazandı. Bir kişisel bankacılık asistanı olan TELEPATİ, kimlik doğrulama özelliği sayesinde birçok bankacılık işleminin hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor.

TEB, KOBİ'lerin yanında yer alıyor

TEB, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde de üretim ve istihdamı destekleme amacıyla Türkiye ekonomisinin lokomotifi KOBİ'lerin yanında yer almaya devam etti. Tam kapanma dönemi sonrasında müşterilerinin finansman ihtiyacına yönelik üç ay ödemesiz, 36 aya kadar vadeli kredi desteği sağlayan TEB, ürün avantajlarıyla da KOBİ'lere yönelik özel fırsatlar sundu. KOBİ'lere özel "KOBİ Dört Dörtlük" ve "KOBİ PRATİK" ürün avantajları ile müşterilerinin günlük bankacılık işlemlerini ücretsiz olarak TEB ayrıcalığıyla yönetmelerini sağladı.

TEB Girişim Bankacılığı, finansman desteğinin yanı sıra finansal olmayan hizmetleriyle de yenilikçi ve katma değerli teknoloji firmalarını büyüme dönemlerinde desteklemeye devam etti. Bu kapsamda TEB, yedi ilde bulunan TİM-TEB Girişim Evleri'nde teknoloji firmalarının ihtiyaçlarına yönelik sunduğu hızlandırma programlarıyla destek verdiği girişim sayısını 1300'e yükseltti. TEB, teknoloji firmalarının günlük bankacılık işlemlerini pratik bir şekilde yapmalarına yönelik olarak Teknoloji Masraf Avantajları'nı hayata geçirdi.

TEB, Küresel Ticaret Çözümleri'nin 2021 yılında başlattığı dijital transformasyon çalışması ile ihracatçı müşterilerine yönelik dijital kanaldan İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) düzenleme hizmetini faaliyete aldı. TEB'in müşterilerine dijital dönüşüme uyumlu, ürün, çözüm ve hizmetler sunma hedefi doğrultusunda başlattığı Dijital Tedarikçi Finansmanı Sistemi, tedarikçilere uygun maliyetli alternatif finansman imkanı yaratmakla birlikte, alıcının da kesintisiz tedarik yönetimi yapmasına olanak sağlıyor.

İnternet Bankacılığı üzerinden alıcıya ve tedarikçiye faturaları gözlemleme, seçme, limit ve kredi durumunu izleme olanağının yanı sıra muhasebe sistem entegrasyonu da sağlayan TEB, bu sayede müşterilerinin faturaya dayalı vadeli alacaklarını kolay ve hızlıca nakde dönüştürerek imalat ve hizmetlerini kesintisiz sürdürebilmesine imkan tanıyor. Ayrıca TEB'in kurumsal internet bankacılığı hizmetlerinde yapılan son geliştirmelerle ihracatçı müşteriler, kurumsal internet bankacılığı üzerinden "İhracat Bedeli Kabul Belgesi" düzenleyebiliyor ve düzenledikleri İhracat Bedeli Kabul Belgelerini takip edebiliyor.

TEB Nakit Yönetimi, kurumsal müşterilerine yönelik olarak SWIFT SCORE (The Standardised Corporate Environment) üzerinden ödeme hizmetini devreye aldı. Firmaların finansal kurumlar ile mesajlaşıp ödeme emirlerini iletebilmelerini sağlayan, kapalı devre bir sistem olan SWIFT SCORE ile sistem üyesi TEB müşterileri, TL ve Yabancı Para ödeme emirlerini kendilerine ait SWIFT adreslerinden MT101 veya FileAct formatında bankaya iletebiliyor.