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TÜGVA'dan haklarında çıkan olumsuz haber ve açıklamalara tepki - Son Dakika

TÜGVA'dan haklarında çıkan olumsuz haber ve açıklamalara tepki

17.10.2021 08:08

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bursa İl Temsilci Vekili Murat Atlı, "Tek gayesi, ülkemizin bugünü ve geleceği için çalışmak ve üretmek olan binlerce yıllık vakıf geleneğine sadık olan güzide teşkilatımızı yıpratmak olan bu operasyon, bizi daha da güçlendirecek ve birlik...

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bursa İl Temsilci Vekili Murat Atlı, "Tek gayesi, ülkemizin bugünü ve geleceği için çalışmak ve üretmek olan binlerce yıllık vakıf geleneğine sadık olan güzide teşkilatımızı yıpratmak olan bu operasyon, bizi daha da güçlendirecek ve birlik beraberliğimizi pekiştirmekten başka hiçbir işe yaramayacaktır."dedi.

TÜGVA Bursa İl Temsilciliği üye ve gönüllüleri, son dönemde haklarında çıkan olumsuz haber ve açıklamalara tepki göstermek için Ulu Cami'de bir araya geldi.

Grup adına basın açıklaması yapan Atlı, son dönemde, yasal mercilerin vakıflarını haklı bulmasıyla birlikte organize bir şekilde iftira ve linç kampanyası başlatıldığını aktardı.

Milli manevi değerlerine sahip çıkan bir neslin yetişmesi için gençlik faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Atlı, "Tek gayesi, ülkemizin bugünü ve geleceği için çalışmak ve üretmek olan binlerce yıllık vakıf geleneğine sadık olan güzide teşkilatımızı yıpratmak olan bu operasyon, bizi daha da güçlendirecek ve birlik beraberliğimizi pekiştirmekten başka hiçbir işe yaramayacaktır." ifadelerini kullandı.

Atlı, provokasyonun değil itidalin kazanacağını belirterek, haklarında çıkan yalan ve iftira kampanyasına karşı hukuksal tüm girişimleri yaptıklarını vurguladı.

Çalışmalarını devam edeceklerini aktaran Atlı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gerçekleştirdiğimiz Kuran-ı Kerim ve siyer eğitimlerini, kültür, sanat, spor projelerimizi gölgelemek, gençlerimiz için çalışan gönüllü kardeşlerimizin şevkini kırmak, bu toprakların kültüründen mayalanmış gençlerin yetişmesine ket vurmak için çabalayanlar, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da hüsrana uğrayacaktır ve yenilecekler. Bilinmelidir ki ülkemizin ve milletimizin, milli manevi değerlerine sahip çıkan bir neslin yetişmesi için, yürüttüğümüz tüm gençlik faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bir yerlerden elde ettikleri yalan yanlış bilgilerle tamamen masa başında hazırlanmış asılsız ve sahte belgelerle sözde gazetecilerin, yurt dışında kaçak yaşayan etki ajanlarının, kimlerin fonladığı bilinen medya şirketlerinin bu sahte ve asılsız dosyalarla sosyal medya üzerinden oluşturmaya çalıştıkları algılara, tüm şeffaflığımızla yaptığımız açıklamaların dahi çarpıtılmasına ve manipülasyonlara karşı vakur ve erdemli duruşumuzu koruyor hakkımızdaki yalan ve iftira kampanyasına karşı hukuksal tüm girişimleri yapıyoruz. Tüm motivasyon ve enerjimizle gençliğimize hizmet etme yolunda durmaksızın yürüyoruz."

Açıklamanın ardından grup sloganlar atarak dağıldı.

TÜGVA'dan haklarında çıkan olumsuz haber ve açıklamalara tepki
TÜGVA'dan haklarında çıkan olumsuz haber ve açıklamalara tepki
TÜGVA'dan haklarında çıkan olumsuz haber ve açıklamalara tepki
TÜGVA'dan haklarında çıkan olumsuz haber ve açıklamalara tepki

Medya, İzmir, Milli, TÜGVA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜGVA'dan haklarında çıkan olumsuz haber ve açıklamalara tepki - Son Dakika


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