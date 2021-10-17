Üye Girişi
Yoğun bakımlarda yatan hastaların üçte birini 30 yaş altı gebe hastalar oluşturuyor - Son Dakika

Yoğun bakımlarda yatan hastaların üçte birini 30 yaş altı gebe hastalar oluşturuyor

17.10.2021 15:57

Trabzon'da Korona virüs nedeniyle yoğum bakımlarda yatan hastaların üçte birini 30 yaş altı gebe hastaların oluşturduğu belirtildi.

Trabzon'da Korona virüs nedeniyle yoğum bakımlarda yatan hastaların üçte birini 30 yaş altı gebe hastaların oluşturduğu belirtildi.

Türkiye'de en çok vakanın görüldüğü iller arasında yer alan Trabzon'da yoğun bakımlarda doluluk oranı yaşanıyor. Özellikle yoğun bakımlarda yatan hastaların üçte birini 30 yaş altı gebe hastalar oluştururken, aşı yaptırmayan genç hastaların oranında da artış olduğu belirtiliyor.

Covid-19 vakalarında ülke genelinde ciddi artışların olduğuna dikkat çeken KTÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kaya, aşı konusunda kesinlikle çok hassas davranılmasını gerektiğinin altını çizdi.

Aşılama oranlarının istenilen seviyelere oluşmadığını belirten Kaya, "Son dönemlerde gerçekten vaka sayılarında artışlar var. Bütün ülke bazında da bu böyle. Buradaki en önemli sebeplerden bir tanesi aşılama oranlarının maalesef hala istenilen seviyelerde olmayışı. Bunun yanı sıra yine enfeksiyondan korunma tedbirlerine yeterince riayet edilmemesi. Hatta bu anlamda maske, mesafe gibi kuralları biraz daha gevşettiğimizi söyleyebilirim. Elbette ki zaman süreci içerisinde insanlar bunalmış olabilir ancak sonuçta halihazırda bu salgın sıkıntılarıyla yüzleşiyoruz ve vaka sayılarında ciddi artışlarımız var. Dolayısıyla bu konuda sabırlı olmamız gerekiyor. Mutlaka tedbirlere uymamız gerekiyor. Aşılama konusunda kesinlikle çok hassas davranmamız gerekiyor. Çünkü bundan korunmanın salgını önleyebilmenin başka yolu yok gibi gözüküyor" dedi.

Yoğun bakımlarda yatan hastaların en az üçte bir kadarını 30 yaş altındaki gebe hastaların oluşturduğunu kaydeden Kaya, "Son dönemlerde genç hasta sayılarında bir artış var doğrudur. Özellikle de gebelerde. Aşı olmadıkları için bunlar yakın zamana kadar aşılarını yaptırmayan birçok gebe şu anda bizim yoğun bakımlarda yatıyor. Hastalar bazında en az üçte bir kadarını 30 yaş altındaki genç gebe hastaların oluşturduğunu söyleyebilirim. Bunun dışındaki gruplarda ortalama yaşa baktığımız zaman son birkaç hafta içerisinde biraz daha ağırlıklı olarak 40-60 yaş arasında bireyleri ağırlıkla beraberinde eşlik eden hastalıkları olan örneğin diyabet, kronik böbrek yetmezliği, akciğer hastalıkları olan bireyleri ağırlıklı olarak ciddi vaka şeklinde takip ettiğimiz vakalar bunlar olduğunu görüyoruz. Bunlar içerisinde de önemli oranda aşılama durumlarına baktığımızda ya aşılarını hiç yaptırmamış bireylerin olduğunu ya da eksik aşılama yapan bireylerin olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.

65 yaş üstü kronik hastalıklara grip aşısı tavsiyesi

65 yaş üstü kronik hastalıkların grip aşısı yaptırmalarını tavsiye ettiklerini dile getiren Kaya, "Özellikle ölümcül giden Covid pandemisinde bizim aşılardan beklediğimiz en önemli kazanç ölümü önlemesi yoğun bakımlarını önlemesidir. Tam olarak aşılanmış bireylerde bunun neredeyse tamamına yakın sağlandığını görüyoruz zaten. Bunun yanı sıra enfeksiyon her halükarda aşılanmış bireyler içinde bulaştırıcı olabilir. 'Ben tam aşılanmışımdır, enfeksiyonu geçirmeyeceğim' anlamına gelmez. Geçiririm ama hafif bulgularla atlatırım. Yine bir başkasına bulaştırıcılığım söz konusu olabilir. Maske takmanın sosyal mesafe gibi önlemlere uymanın önemi de zaten burada kendini gösteriyor. Grip aşısı her dönemde Ekim ortasından başlar Kasım aylarında yapılmasını tavsiye ederiz. Daha gecikmiş de yapılabilir ancak bu dönemlerde yapılmasını arzu ederiz. Özellikle de yüksek riskli olan gruplara. 65 yaş üstü kronik hastalıkları olanlar bireyler gibi riskli gruplarda mutlaka yapılmasını isteriz. İçinden geçtiğimiz bu ciddi pandemi döneminde Kovid ile boğuşuyor olmamız grip olmayacağımız anlamına gelmiyor. Dolayısıyla mutlaka Kovid aşılamalarının dışında mutlaka özellikle risk grupları başta olmak üzere grip aşılarında vatandaşlarımızın yaptırmalarını şiddetle tavsiye ederim" diye konuştu.

"Şu an gündemde olan sık karşılaşılan virüsler kendi aralarında bir yarış içerisinde"

Aşıların yan etkilerinin olduğuna vurgu yapan Kaya. "Özellikle de en sık karşılaştığımız lokal kolda yapılan ağrı, kızarıklık, şişlik, ateş, eklem ağrısı gibi sistemik bulgular. Özellikle iki üç günde bunları daha sık görürüz. Tabi ki üst üste yaptırmak şeklinde değil birkaç hafta ara koyarak yaptırmak kişi açısından da daha mantıklıdır genel olarak ta önerilerde bu şekildedir. Şu an gündemde olan sık karşılaşılan virüslerde kendi aralarında bir yarış içerisinde. Hakim olan üstün gelen Covid. Dolayısıyla öncelikle Covid belasını savuşturmamız lazım. Covid aşısı her zaman öncelikli mutlaka olmak zorunda. Grip aşısı da mutlaka imkan dahilinde özellikle risk gruplarının yaptırması lazım. Bir virüsün kişiye enfekte etmesi diğer bir virüsün enfekte etmeyeceği manasına gelmez. Sadece Kovid ve grip virüsleri değil bunun influenza dediğimiz grip virüsü dışında bir çok farklı virüs de var. Soğuk algınlığı veya grip ya da bazen alt solunum yolu enfeksiyonlarına bile neden olabilir. Tabi ki hepsinin bir aşısı pratik anlamda yok" ifadelerini kullandı.

Yoğun bakımlarda yatan hastaların üçte birini 30 yaş altı gebe hastalar oluşturuyor
Yoğun bakımlarda yatan hastaların üçte birini 30 yaş altı gebe hastalar oluşturuyor
Yoğun bakımlarda yatan hastaların üçte birini 30 yaş altı gebe hastalar oluşturuyor
Yoğun bakımlarda yatan hastaların üçte birini 30 yaş altı gebe hastalar oluşturuyor

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Trabzon, Grip, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yoğun bakımlarda yatan hastaların üçte birini 30 yaş altı gebe hastalar oluşturuyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Göztepe, geriye düştüğü karşılaşmada Kasımpaşa'yı mağlup etmeyi başardı 15:27 Göztepe, geriye düştüğü karşılaşmada Kasımpaşa'yı mağlup etmeyi başardı Yunanistan ile 5 yıl süreli anlaşma imzalayan ABD'nin gizli planı deşifre oldu! Ege'deki adalarda üs kuracaklar 14:55 Yunanistan ile 5 yıl süreli anlaşma imzalayan ABD'nin gizli planı deşifre oldu! Ege'deki adalarda üs kuracaklar İstanbul'da bir taksici, tartıştığı sürücüye küfürler savurup aracı tekmeledi 14:50 İstanbul'da bir taksici, tartıştığı sürücüye küfürler savurup aracı tekmeledi
Manavgat Şelalesi'nde hareketli dakikalar! Önce kadın, sonra sevgilisi atladı 14:16 Manavgat Şelalesi'nde hareketli dakikalar! Önce kadın, sonra sevgilisi atladı Fuhuş ve uyuşturucu partisinde yakalanmıştı! O hakem, Beşiktaş'ın maçına atandı 13:27 Fuhuş ve uyuşturucu partisinde yakalanmıştı! O hakem, Beşiktaş'ın maçına atandı İddialar üzücü! 12:48 İddialar üzücü! "Derneğe bağış yapacağız" deyip para toplayan ödül töreni yetkilileri sırra kadem bastı
İstanbul'un ortasında fare dehşeti! Bebeklerinin beşiğinde görünce, gece yarısı evlerini terk edip, arabada uyudular 12:24 İstanbul'un ortasında fare dehşeti! Bebeklerinin beşiğinde görünce, gece yarısı evlerini terk edip, arabada uyudular Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi 11:13 Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi

Son Dakika Haberleri
14:52 Survivor Nagihan'dan ilginç itiraf: Kuzenimle evlenmemek için sporcu oldum
14:51 Genç kadın, erkekleri aşağılayarak binlerce dolar para kazanıyor
14:50 Son Dakika: Galatasaray'ın Konyaspor 11'i netlik kazandı! İşte Terim'den cesur kadro
14:50 İstanbul'da bir taksici, tartıştığı sürücüye küfürler savurup aracı tekmeledi
14:11 Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi yıldız oyuncu Hamsik tesisten ayrıldı
14:08 Son Dakika: Bakan Koca açıkladı! 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritasında Zonguldak, 551,76 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu
13:26 Fuhuş ve uyuşturucu partisinde yakalanmıştı! O hakem, Beşiktaş'ın maçına atandı
13:25 Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi
13:10 Daha önce hiç fark etmemiş! Sandviç yerken kanser olduğunu öğrendi
12:45 Son Dakika: Erdoğan "ABD'den F-16 talep edildi mi?" sorusunu cevapladı: ABD'nin böyle bir teklifi oldu
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert tepkisine rağmen bürokratlara yönelik çağrısını yineledi Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert tepkisine rağmen bürokratlara yönelik çağrısını yineledi         
15:49
Tanga mı desek, elbise mi! Hande, kırmızı deri kıyafetiyle Belarus'u yaktı geçti Tanga mı desek, elbise mi! Hande, kırmızı deri kıyafetiyle Belarus'u yaktı geçti         
15:00
Son Dakika: Galatasaray'ın Konyaspor 11'i netlik kazandı! İşte Terim'den cesur kadro Son Dakika: Galatasaray'ın Konyaspor 11'i netlik kazandı! İşte Terim'den cesur kadro         
14:51
Beşiktaş'ta milyonluk kaza! Kaygan zeminde 4 araç birbirine girdi Beşiktaş'ta milyonluk kaza! Kaygan zeminde 4 araç birbirine girdi         
14:36
Son Dakika: Bakan Koca açıkladı! 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritasında Zonguldak, 551,76 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu Son Dakika: Bakan Koca açıkladı! 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritasında Zonguldak, 551,76 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu         
14:09
Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi         
13:26
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yaptığı çağrıya sert tepki verdi: Haydi bakalım ne yapacağını göreceğiz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yaptığı çağrıya sert tepki verdi: Haydi bakalım ne yapacağını göreceğiz         
12:44
Küre dünya haritası üzerinde Afganistan'ı bulamayan Taliban üyesi dünya gündemine oturdu Küre dünya haritası üzerinde Afganistan'ı bulamayan Taliban üyesi dünya gündemine oturdu         
11:59
ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış         
10:33
Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı         
10:29
Ümit Karan ve kardeşi arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca savcılığa koştu Ümit Karan ve kardeşi arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca savcılığa koştu         
10:11
Fatih Altaylı, Galatasaray'a geri döndü! Döner dönmez çok sert konuştu Fatih Altaylı, Galatasaray'a geri döndü! Döner dönmez çok sert konuştu         
10:07
ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı         
10:06
Mescid-i Haram'da özlenen görüntü! 20 ay sonra sosyal mesafesiz sabah namazın için akın akın geldiler Mescid-i Haram'da özlenen görüntü! 20 ay sonra sosyal mesafesiz sabah namazın için akın akın geldiler         
10:05
Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı         
23:57
Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var         
21:01
Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın yıllar içindeki değişimi Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın yıllar içindeki değişimi         
17:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2021 16:08:12. #1.13#
SON DAKİKA: Yoğun bakımlarda yatan hastaların üçte birini 30 yaş altı gebe hastalar oluşturuyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement