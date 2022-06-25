Hacze kızıp aracını 25 metrelik uçurumdan attı... O anları sosyal medyada paylaştı - Son Dakika
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Hacze kızıp aracını 25 metrelik uçurumdan attı... O anları sosyal medyada paylaştı

25.06.2022 12:25

Hacze kızıp aracını 25 metrelik uçurumdan attı.

Hacze kızıp aracını 25 metrelik uçurumdan attı... O anları sosyal medyada paylaştı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bir adam haciz geldiği gerekçesiyle sinirlenerek aracını 25 metrelik uçurumdan denize attı. Şahıs aracını uçurumdan atarken o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyadan paylaştı.

Olay dün akşam saatlerinde Sahil Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Muhammet Nuri Özkurt isimli bir şahıs 34 BZS 117 plakalı aracına haciz geldi. Olaya sinirlenen Özkurt Sahil Mahallesi'nde bulunan 25 metrelik uçurumun kenarından aracını deniz attı. Özkurt yaşanan anları da cep telefonu kamerası ile kaydedip sosyal medyadan yayınladı. Olay yerine itfaiye çağırılırken uçuruma ulaşmak mümkün olmadığından araç deniz kenarında kaldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

Beylikdüzü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hacze kızıp aracını 25 metrelik uçurumdan attı... O anları sosyal medyada paylaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hacze kızıp aracını 25 metrelik uçurumdan attı... O anları sosyal medyada paylaştı - Son Dakika
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