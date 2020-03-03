Hadim'de metruk binalar yıkılıyor - Son Dakika

Hadim Belediyesi, emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk binaları yıkmaya devam ediyor.

Özellikle vatandaşların can güvenliği açısından tehlike arz eden, terkedilmiş metruk binalar tespit edilerek, belediye ekiplerince yıkılıyor.

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızdan ve muhtarlarımızdan gelen talepler doğrultusunda yıkılmaya yüz tutmuş, terk edilmiş, yangın ve göçme riski bulunan metruk binaların yıkımına devam ediyoruz. Öncelikli olarak vatandaşlarımızın sağlığını ve emniyetini tehdit eden yapıların yıkım işini belediye fen işleri ekiplerimizce gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.