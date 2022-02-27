Hafif ticari aracın çarptığı minibüsteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hafif ticari aracın çarptığı minibüsteki 2 kişi yaralandı

27.02.2022 16:29

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı minibüsteki 2 kişi yaralandı.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı minibüsteki 2 kişi yaralandı.

Kazlıçeşme Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde seyreden Mehmet Doğaç idaresindeki 34 VD 8733 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, içinde yolcuların bulunduğu 34 M 1050 plakalı minibüse vurarak durabildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, minibüste bulunan 2 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılardan biri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, başka bir kazanın yaşanmaması için yolda önlem aldı.

Kazaya karışan hafif ticari aracı çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Hafif ticari aracın çarptığı minibüsteki 2 kişi yaralandı
Hafif ticari aracın çarptığı minibüsteki 2 kişi yaralandı
Hafif ticari aracın çarptığı minibüsteki 2 kişi yaralandı

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Zeytinburnu, İstanbul, Tragger, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hafif ticari aracın çarptığı minibüsteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hafif ticari aracın çarptığı minibüsteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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