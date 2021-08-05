Hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Adıyaman'da, hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede yaşam savaşı veriyor.

Edinilen bilgilere göre, Kadir Çapuk idaresindeki 06 RCG 92 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, Atatürk Bulvarı Eğriçay Köprüsü yakınlarında Halit Özdemir (51) idaresindeki 02 FT 407 plakalı motosiklete çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı Özdemir, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Halit Özdemir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Kazada ağır yaralanan Halit Özdemir'in Adıyaman Belediyesi çalışanı olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN