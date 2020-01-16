Hafter, Berlin Konferansı'na katılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hafter, Berlin Konferansı'na katılacak - Son Dakika

Hafter, Berlin Konferansı'na katılacak

6 saat önce

Halife Hafter, Berlin Konferansı'na katılmayı kabul etti.

Hafter, Berlin Konferansı'na katılacak, System.String[]

Halife Hafter, Berlin Konferansı'na katılmayı kabul etti.


Alman hükümeti, başkent Berlin'de 19 Ocak'ta gerçekleştirilecek Libya konulu konferansa, Halife Hafter'i davet etmişti. Libya'da meşru yönetime karşı isyan çıkaran silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter, Berlin Konferansı'na katılmayı kabul ettiğini açıkladı.


Almanya, Berlin'deki konferansa Birleşmiş Milletler destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) lideri Sarrac ve Hafter'i davet etmişti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı konferansa Rusya, ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden temsilcilerin de katılması bekleniyor. - BERLİN

Halife Hafter, Berlin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:02 Kaynak: İHA
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