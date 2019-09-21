Son Dakika Haberleri: Hak eden kazansın, e mi!.
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Hak eden kazansın, e mi!.

30 dakika önce

Televizyonun 'Oscar'ı, 71'inci Emmy Ödül Töreni 22 Eylül'ü 23 Eylül'e bağlayan gece yani bu pazar gecesi beIN Series Comedy ve Digiturk 1 no'lu kanaldan tüm üyelere açık olarak yayımlanacak.

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Televizyonun 'Oscar'ı, 71'inci Emmy Ödül Töreni 22 Eylül'ü 23 Eylül'e bağlayan gece yani bu pazar gecesi beIN Series Comedy ve Digiturk 1 no'lu kanaldan tüm üyelere açık olarak yayımlanacak. Program 22 Eylül saat 02.00'de kırmızı halı ile başlayıp, 03.00'de ödül töreni ile devam edecek. Aslında tüm teknik dallardaki ödüller sahiplerini buldu bile; bu gecede Primetime Emmy Ödülleri'ni izleyeceğiz. Bir anlamda 'Game of Thrones'a veda gecemiz de denebilir. Bu yılın yarışında iddialı olan dizilerin ve adaylık sayılarının bazıları şöyle: 'Game of Thrones' 32 (Digiturk), 'Marvelous Mrs. Maisel' 20 (primevideo), 'Chernobyl' 19 (Digiturk), 'Barry' 17 (Digiturk), 'When They See US' 16 (Netflix), 'Russian Doll' 13 (Netflix), 'Escape at Dannemora' 12 (Digiturk), 'The Handmaid's Tale' 11 (BluTV). Tören ayrıca beIN Connect uygulamasından ve Digiturk Play üzerinden de canlı olarak izlenebilecek.


HAFTANIN PROGRAMI


Mucize Doktor


( Fox, perşembe, 20.00)


Farklı olan kendini gösteriyor. Odağına aşk ve/veya intikam hikayesini değil, otizmli genç bir doktoru alan 'Mucize Doktor'un ilk bölümünü izleyici de sevdi. İlerleyen bölümlerde üvey anne ve başhekim ikilisinin entrikaları ön plana çıkmazsa, aynı gece yayımlanan 'Bir Zamanlar Çukurova' yeni sezonda da top çevirmeye devam ederse, son yılların mucize dizisi olabilir.


BEŞ PROGRAM


1 - Yeni dizi: Hukuk dizilerine meraklı olanlar için 'All Rise' mübaşirinden sanığına, avukatından hakimine bir Los Angeles mahkemesi mensuplarının kaotik hayatını ele alıyor. (beIN Series Drama, salı, 22.00)


2 - Yeni dizi: 'Salgın': Ölümcül Ebola virüsünü kontrol altına almayı başaran ve büyük bir salgına engel olan ekibin ilham verici ve gerçek hikayesinde başrolde Julianna Margulies var. (National Geographic, pazar, 21.00)


3 - Yarışma: Ali İhsan Varol'un sunduğu ekran klasiği 'Kelime Oyunu' yeni bölümleriyle de meraklılarını eğlendirirken bilgilendirmeyi sürdürüyor. (teve2, hafta içi her gün, 19.45)


4- Klasik film: Fransız 'Yeni Dalga'sının öncülerinden François Truffaut'nun kendi çocukluk anılarından esinlenerek çektiği, manifestosu niteliğindeki '400 Darbe'. (TRT 2, perşembe, 21.00)


5 - Yemek: Şef Justine Schofield'in Fuji Dağı'nın eteklerinde yaşayan halkın gelenekleri, pişirme teknikleri ve lezzetleriyle tanıştığı 'Justine ile Fuji Tatları'. (24Kitschen, pazartesi, 11.00)

Digiturk, Eylül, beIN, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 08:40 
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