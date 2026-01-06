Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Konulu Gönüllüler Koalisyonu toplantısı vesilesiyle bulunduğu Paris'te, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile Fransa'nın başkenti Paris'te görüştü.
Son Dakika › Güncel › Hakan Fidan Paris'te Esad ile Görüştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?