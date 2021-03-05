Usta sanatçı Hakan Taşıyan, karaciğer nakli oldu - Son Dakika

Usta sanatçı Hakan Taşıyan, karaciğer nakli oldu

05.03.2021 14:08

Yaklaşık 4 aydır Ankara'daki bir hastanede tedavi gören Türk müziğinin usta ismi Hakan Taşıyan'a karaciğer nakli yapıldı. Sağlık durumu iyi olan Taşıyan'a, bir kaç gün içinde kız kardeşinin de böbreği nakledilecek.

Ankara Şehir Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören Hakan Taşıyan için İzmir'de beyin ölümü gerçekleşen 45 yaşındaki hastanın karaciğeri uygun bulundu. Operasyonla alınan karaciğer dün akşam Ankara Şehir Hastanesine getirilerek Taşıyan'a nakledildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Hakan Taşıyan'ın arkadaşı Hakan Yılmaz, "Şu anda mutlu günümüz. Dün akşam itibarıyla karaciğer nakli gerçekleşti. Ardından birkaç gün içinde böbrek nakli gerçekleşecek. Dün geceyi hastanede geçirdik, uzun süren bir operasyon. Hakan Taşıyan'ın sabah 'iyiyim' dediğini içeriden öğrendik. İnşallah daha da iyi olacak. Daha güzel sağlık haberlerini sizlerle paylaşacağız" dedi.

ANKARA Hakan Taşıyan, karaciğer nakli oldu

KIZ KARDEŞİNİN BÖBREĞİ NAKLEDİLECEK

Böbrek nakli için kız kardeşinin hazır olduğunu kaydeden Yılmaz, "Ancak birkaç gün sonra gerçekleşecek. Artık bir arayış kalmadı. Arayış bundan sonra sağlıktan yana, güzel haberlerden yana. Sağlığına kavuştuğunu, ayağa kalktığını aktarmak için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu.

Usta sanatçı Hakan Taşıyan, karaciğer nakli oldu
4 aydır nakil bekleyen Hakan Taşıyan için uygun donör bulundu
Usta sanatçı Hakan Taşıyan, karaciğer nakli oldu

Şehir Hastanesi, Hakan Taşıyan, Ankara, İzmir, Magazin, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Usta sanatçı Hakan Taşıyan, karaciğer nakli oldu - Son Dakika Magazin


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