Son Dakika Haberleri: Hakan Yel'den Büyülü Gerçekçiliğin Şiirsel Dünyasına Yolculuk Bir Daha

Hakan Yel'den Büyülü Gerçekçiliğin Şiirsel Dünyasına Yolculuk Bir Daha

39 dakika önce

HAKAN YEL'in merakla beklenen romanı BİR DAHA, ALTIN KİTAPLAR logosuyla raflarda…

Hakan Yel'den Büyülü Gerçekçiliğin Şiirsel Dünyasına Yolculuk Bir Daha, System.String[]

O, toprağa düşerken uyananlardandı.

Ve tanıdık bir dünyanın hiç bilinmeyen yüzünde sadece sevgisine tutunarak ayakta kaldı...

Yaşadığı zamansız acılara rağmen kurmaya çalıştığı hayatın talihsiz bir kaza sonucu altüst olması, Ali Rıza'yı hayal bile edemediği bir diyara sürükler.Artık ne dünyaya aittir ne de ölümlüler yurduna... Yavrusu ise bıraktığı yerde yapayalnızdır. Ancak arafta beklerken her ölümlü gibi yazgısını kabul etmek yerine ona başkaldırır.Ve elbette her başkaldırının bir bedeli vardır.

Bir Daha; yaşam, ölüm, araf, kader ve yeni bir hayat üzerine büyülü gerçekçiliğin şiirsel dünyasında yolculuk ediyor...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:30 Kaynak: Bültenler

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