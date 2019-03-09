Hakkari'de Cumhurbaşkanı Erdoğan Hazırlığı
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nin ziyaret edeceği Hakkari'de yapılan hazırlıklar devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'nin ziyaret edeceği Hakkari
'de yapılan hazırlıklar devam ediyor.
Hakkari Belediyesinin tüm ekipleri çalışma başlatarak Cumhurbaşkanı'nın geçeceği güzergahlarda gerekli çalışmalar yapılarak caddeler Türk bayrakları ile süslendi. 11 Mart Pazartesi günü Saat 14.30'da Valilik önünde düzenlenecek olan mitinge katılımın her zamanki gibi yoğun olacağı nedeniyle de çevredeki tüm güvenlik önlemlerini alındığı belirtildi. Ak Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür
, "İnşallah her zaman olduğu gibi yine hemşerilerimizin Cumhurbaşkanımızı karşılamaya, onu coşku ve heyecanla dinlemeye, Hakkari'mize yakışır bir şekilde uğurlamaya hazırız ve herkesi davet ediyoruz" dedi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:11 Kaynak: İHA
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