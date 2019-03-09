Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Cumhurbaşkanı Erdoğan Hazırlığı

Hakkari'de Cumhurbaşkanı Erdoğan Hazırlığı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nin ziyaret edeceği Hakkari'de yapılan hazırlıklar devam ediyor.

Hakkari'de Cumhurbaşkanı Erdoğan Hazırlığı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nin ziyaret edeceği Hakkari'de yapılan hazırlıklar devam ediyor.

Hakkari Belediyesinin tüm ekipleri çalışma başlatarak Cumhurbaşkanı'nın geçeceği güzergahlarda gerekli çalışmalar yapılarak caddeler Türk bayrakları ile süslendi. 11 Mart Pazartesi günü Saat 14.30'da Valilik önünde düzenlenecek olan mitinge katılımın her zamanki gibi yoğun olacağı nedeniyle de çevredeki tüm güvenlik önlemlerini alındığı belirtildi. Ak Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, "İnşallah her zaman olduğu gibi yine hemşerilerimizin Cumhurbaşkanımızı karşılamaya, onu coşku ve heyecanla dinlemeye, Hakkari'mize yakışır bir şekilde uğurlamaya hazırız ve herkesi davet ediyoruz" dedi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:11 Kaynak: İHA

Politika
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