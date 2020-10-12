Hakkari'de hain tuzak engellendi - Son Dakika

Hakkari'de hain tuzak engellendi

12.10.2020 21:19
Hakkari'de hain tuzak engellendi, System.String[]

Hakkari'nin merkez Oğul köyü Ağaçsız mevkiinde icra edilen operasyonda, birliklerin geçiş güzergahı üzerine tuzaklanmış uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı bulunarak imha edildi.

Hakkari'nin merkez Oğul köyü Ağaçsız mevkiinde icra edilen operasyonda, birliklerin geçiş güzergahı üzerine tuzaklanmış uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı bulunarak imha edildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 12.10.2020 günü ilimiz merkez Oğul köyü Ağaçsız mevkiinde icra edilen operasyon kapsamında, operasyonel birliklerin geçiş güzergahı üzerinde bulunan bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından tuzaklanmış vaziyette uzaktan komutalı 2 adet RPG-7 antitank mühimmatına 4 pil bloğu ile bağlantı yapılmış EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneği tespit edilmiştir. Tespit edilen patlayıcı madde olay yerinde usulüne uygun olarak etkisiz hale getirilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

(İHA)

Hakkari'de hain tuzak engellendi
Hakkari'de hain tuzak engellendi

El Yapımı Patlayıcı, Hakkari, Terör, İcra, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hakkari'de hain tuzak engellendi - Son Dakika

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