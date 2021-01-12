Hakkari'de iki kardeş hurda malzemelerle akülü araba yaptı - Son Dakika

Hakkari'de iki kardeş hurda malzemelerle akülü araba yaptı

12.01.2021 13:29
Hakkari'de iki kardeş hurda malzemelerle akülü araba yaptı, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Musa ve Yusuf Yılmaz kardeşler, hurda malzemelerden yaptıkları elektrikle şarj edilebilen akülü araçlarıyla işlerine gidip geliyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Musa ve Yusuf Yılmaz kardeşler, hurda malzemelerden yaptıkları elektrikle şarj edilebilen akülü araçlarıyla işlerine gidip geliyor.

İlçede kendilerine ait demir doğrama atölyesinde çalışan iki kardeş, almak istedikleri araçların fiyatının yükselmesi nedeniyle hurda malzemelerden kendilerine araç yapmaya karar verdi.

Bunun üzerine, hurda demir, tahta, el arabası tekerleği, direksiyon, şanzıman, gaz pedalı ve araç kontağını bir araya getiren kardeşler, 20 günlük çalışmayla elektrikle şarj edilen akülü araba yapmayı başardı.

Kardeşler, saatteki hızı 35 kilometreyi bulan araçlarıyla test sürüşü yaptı.

Yusuf Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, akıllarında araba yapma konusunda oluşan fikir üzerine çalışma başlattıklarını belirtti.

Araba hayallerini bir şekilde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yılmaz, "Telefonlardan araştırma yaptık. Örnekleri görünce bizde yapabiliriz diye düşündük. Elektrikle şarj edilebilen akülü ve doğa dostu bir araç. Çevre kirliliği yaratmıyor. Mazot ve benzin derdimiz de olmuyor. Saatte 35 kilometre hızla gidiyor. 8 saatte şarj ediliyor. İlerde daha güzel şeyler de yapmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Musa Yılmaz ise arabayı yapmak için değişik parçalardan faydalandıklarını ifade ederek, "El arabası tekerleği, tahta ve bazı parçaları çöpe atmayarak değerlendirdik. Direksiyon, kontak, şanzıman, gaz, plastik ve demir parçalar kullandık. Fiyatları pahalı olduğu için araba alamadık. Bizde kendi imkanlarımızla bunu yaptık. İşe bu arabayla geliyoruz. Yakıt derdimiz yok. Ulaşıma para vermiyoruz." dedi.

Yusuf Yılmaz, Yüksekova, Otomobil, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de iki kardeş hurda malzemelerle akülü araba yaptı - Son Dakika


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