Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Terörle Mücadele

Hakkari'de Terörle Mücadele

2 saat önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyonda çok miktarda av tüfeği parçası ele geçirildi.

Hakkari'de Terörle Mücadele, System.String[]
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyonda çok miktarda av tüfeği parçası ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 14 Mart'ta ilçenin Hacıbey Çayı yakınlarında yürütülen keşif ve gözetleme çalışmalarında 585 av tüfeği parçası ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:38 Kaynak: AA

PKK, Hakkari, Güncel
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