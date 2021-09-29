Hakkari'de TYP kapsamında çalışacaklar kurayla belirlendi - Son Dakika

Hakkari'de İŞKUR'un Toplum Yararına Program'ı (TYP) kapsamında istihdam edilecek 5 kişi kurayla belirlendi.

İŞKUR aracılığıyla Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde istihdam edilecek adaylar için kurumun toplantı salonunda kura çekimi yapıldı.

Programda yer almak için başvuru yapan 185 kişi arasından noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlenen 5 kişiden istenilen şartları yerine getirenler, önümüzdeki günlerde işe başlayacak.

Şartları taşımayan adayların yerine ise yedek listedeki kişiler istihdam edilecek.