Hakkari'de yıldırım düştü: 2 şehit
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Hakkari'de yıldırım düştü: 2 şehitHAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 asker şehit oldu.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:43 Kaynak: İHA
Hakkari'de yıldırım düştü: 2 şehit
HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 asker şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakkari merkez ilçe Davuş Tepe Üs Bölgesi'nde yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelinin şehit olduğu belirtildi. Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan askerlerin naaşları Hakkari Devlet Hastanesine getirilirken, hastane çevresinde de önlem alındı.
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