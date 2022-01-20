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Hakkari kırsalında 97 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari kırsalında 97 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

20.01.2022 13:06
Hakkari kırsalında 97 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında 42 kilogram eroin ve 55 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında 42 kilogram eroin ve 55 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda, 42 kilogram eroin ve 55 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari kırsalında 97 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakkari kırsalında 97 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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