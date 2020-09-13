Halfeti'de sudan çöp yığını çıktı - Son Dakika

Halfeti'de sudan çöp yığını çıktı

Halfeti'de su ve marina temizliği yapıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Güneydoğunun tarihi ve turistik ilçesi Halfeti'de marina ve su üstünde temizlik yapıldı. Toplanan çöpler arasında bir çok atık madde olduğu gözlendi.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı İç Sular Şube Müdürlüğü ekipleri Halfeti'de suda tekneler yardımıyla marina da ise personeller tarafından düzenli olarak temizlik yapıyor. Güneydoğu'da bozkırın ortasında bulunan ve Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kentini andıran Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine, marina, yüzen köprüler, otopark, gezici tur tekneleri, sosyal tesis gibi hizmetler kazandıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan ilçenin temizliğine de ayrı bir önem veriyor.

Özellikle hafta sonu tüm Türkiye olmak üzere çevre illerden gelen binlerce yerli ve yabancı turistin ilgi gösterdiği ilçede gölet etrafında piknik yapanların gelişi güzel su yüzeyine bıraktığı katı atıkların görüntü kirliliğine meydan vermemesi için çaba sarf eden ekipler, sürekli teknelerle tur atarak adeta mıntıka temizliği yapıyor.

Temizlik sonrası marinaya yaklaşan teknedeki çöplerin içerisinde terlik, kola şişesi, poşetlerin olduğu ise gözlerden kaçmadı.