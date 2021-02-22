Halk Eğitim'den arıcılık kursu - Son Dakika

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde İsmail Hakkı Şenpamukçu Halk Eğitimi Merkezi tarafından teorik ve uygulamalı arıcılık kursu açıldı.

Arıcılık ve bal üretiminin arttırılması maksadıyla açılan kurs 23 kursiyerle başladı.

Mart ayına kadar sürecek arıcılık kursu eğitimleri usta öğretici Hacer Selçuk tarafından haftanın üç günü (pazartesi-çarşamba-cuma) öğretmenevinde pandemi tedbirleri kapsamında yüz yüze veriliyor. Ocak ayında başlayan kurs, toplam 72 saat üzerinden 17 Mart tarihine kadar devam edecek.

Sürdürülebilir kalkınma noktasında üreticinin gelirini arttırmak hedefiyle verilen eğitimlerde; arıcılık malzemeleri ve bal arısı ırkları, koloni bireyleri ve düzeni, mevsimsel bakım ve kışlatma, bal üretimi, diğer arı ürünlerinin üretimi, ana arı yetiştiriciliği, ballı bitkiler ve gezginci arıcılık ile arı sağlığı konuları hakkında kursiyerlere bilgiler veriliyor.

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, talepler doğrultusunda bu tür mesleki kursların açılmakta olduğunu söylerken, arıcılık kursuna katılanlara eğitimlerin ardından sertifika verileceğini sözlerine ekledi. - BURSA