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Halk Eğitimi ve Hasta Bilgilendirme toplantısı

6 saat önce

Zonguldak Valiliği ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) işbirliğiyle "Halk Eğitimi ve Hasta Bilgilendirme" toplantısı yapılacağı bildirildi.

Halk Eğitimi ve Hasta Bilgilendirme toplantısı, System.String[]

Zonguldak Valiliği ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) işbirliğiyle "Halk Eğitimi ve Hasta Bilgilendirme" toplantısı yapılacağı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların genel sağlık bilgisi ve kronik hastalıklar hakkında farkındalık kazanmalarını sağlamak, bilinçli bir şekilde sağlıklı bir hayat sürdürmelerine yardımcı olmak amacıyla toplantının ikincisinin 3 Aralık'ta yapılacağı belirtildi.

İlk toplantının 11 Kasım'da Zonguldak Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ;

"Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilal Ayoğlu tarafından gerçekleşecek bilgilendirme toplantısının konusu 'Temel Yaşam Desteği' olacak. Ayoğlu vatandaşları, acil durumlarda solunumu ve/veya kalbi durmuş kişilere yönelik hayat kurtarmak amacı ile yapılabilecek ilaçsız ilk yardım müdahaleleri konusunda bilgilendirecek. 3 Aralık 13.30'da Zonguldak Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak toplantıya tüm halkımız davetlidir."

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak Valiliği, Zonguldak, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:30 Kaynak: AA
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