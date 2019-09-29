Son Dakika Haberleri: Halk merkezlerinde yeni dönem başlıyor
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Halk merkezlerinde yeni dönem başlıyor

1 saat önce

Odunpazarı Belediyesinin 'Halk için Halk Merkezleri' sloganı ile çalışmalarını yürüttüğü 12 halk merkezi yeni döneme hazırlanıyor.

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Odunpazarı Belediyesinin 'Halk için Halk Merkezleri' sloganı ile çalışmalarını yürüttüğü 12 halk merkezi yeni döneme hazırlanıyor.


Odunpazarı Belediyesinin farklı mahallelerde yer alan halk merkezlerinde sonbahar-kış dönemi çalışmaları başladı. Yeni dönemde birçok branşta ücretsiz atölye açmaya hazırlanan halk merkezlerinde kayıtlar 30 Eylül Pazartesi günü başlayacakken, 11 Ekim Cuma günü sona erecek. Kontenjanların sınırlı olduğunu söyleyen yetkililer, kayıt yaptırmak isteyen vatandaşların Emek, 71 Evler, Büyükdere, Gökmeydan, Ihlamurkent, Karapınar, Orhangazi, Kırmızıtoprak, Vadişehir, 75. Yıl ve Erenköy'de bulunan halk merkezlerine giderek kayıt yaptırabileceğini belirtti. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 04:44 Kaynak: İHA
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