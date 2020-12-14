Hamas: İsrail'le esir takası konusunda müzakere yürütülmüyor - Son Dakika

Hamas Hareketi, İsrail'le esir takası konusunda müzakere yürütüldüğüne ilişkin haberleri yalanladı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, İsrail basınında Hamas ile Tel Aviv yönetimi arasında esir takası konusunda müzakereler olduğu yönündeki haberlerin ardından yazılı açıklama yaptı.

"İsrail'in esir takası konusundaki açıklamalarının hiçbir gerçekliği yok. Bu konuda yeni bir şey yok." ifadesini kullanan Kasım, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu konuyla ilgili herhangi bir karar almaktan kaçtığını dile getirdi.

Kasım, Netanyahu'nun gelecek seçimlerdeki şansını artırma amacıyla bu tür bilgiler yaydığını ifade etti.

Hamas Sözcüsü, Tel Aviv yönetiminin, İsraillileri öldürmekle suçlanan Filistinlileri serbest bırakmayı kabul etmediğini, ancak bununla suçlanmayanları serbest bırakmaya hazır olduğunu kaydetti.

İsrail basınında dün, Mısır ara buluculuğunda Hamas ile esir takası konusunda müzakereler yapıldığı yönünde haberler yer almıştı. Söz konusu haberlerin İsrailli yetkililere dayandırıldığı aktarılmıştı.

Hamas'ın, Mısır aracılığıyla İsrail'le 11 Ekim 2011'de yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde, bir İsrail askeri (Gilad Şalit) karşılığında hapishanelerdeki 1027 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı. Ancak İsrail, serbest kalanlardan 60'ını işgal altındaki Batı Şeria'da Haziran 2014'te tekrar tutuklamıştı.

İsrail, Hamas'ın 2014'ten bu yana ikisi asker toplam 4 İsrailliyi elinde tuttuğunu savunuyor.