Hamsi Festivali'nde, iki günde 10 bin vatandaşa 5 ton balık dağıtıldı - Son Dakika

Düzce'de "Hamsiler Tavaya, Kanlar Türk Kızılaya" sloganıyla düzenlenen 1. Hamsi Festivali'nde, iki günde 10 bin vatandaşa 5 ton balık dağıtıldı.

Düzce Trabzonsporlular Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Belediyenin katkılarıyla Anıtpark Meydanı'nda gerçekleştirilen festivale, vatandaşlar ilgi gösterdi.

Yöresel gıda ürünleri ve kıyafetlerin satıldığı stantları ziyaret eden vatandaşlar, Karadeniz müzikleri eşliğinde horon oynadı.

Festivalde, 2 gün boyunca yağda ve ızgarada pişirilen 5 ton hamsi, alana gelen 10 bin kişiye ikram edildi.

Vatandaşlar balıktan alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Düzce Trabzonsporlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Bilgin, AA muhabirine, 17 Ocak'ta başlayan festivalin bugün sona erdiğini ve 3 gündür vatandaşların çok büyük ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi.

Festivalde, hamsi ikramında bulunduklarını anlatan Bilgin, "İki gün boyunca hamsi ikramında bulunduk. Yaklaşık 5 ton hamsiyi alana gelen 10 bin kişiye dağıttık. Halkımız horon oynayarak, gayet neşeli bir şekilde eğlendi. Amacımız halkımızın eğlenmesiydi ve amacımıza ulaştık." dedi.

-"Rekor seviyede kan bağışı gerçekleşti"

Bilgin, Türk Kızılay tarafından başlatılan "Bir Kan 3 Can" kampanyasına destek olmak için festivali, "Hamsiler Tavaya, Kanlar Türk Kızılaya" sloganıyla düzenlediklerini belirtti.

Festivalde, rekor seviyede kan bağışı gerçekleştiğini anlatan Bilgin, şöyle konuştu:

"Biz de festivalimize Türk Kızılay'ın başlattığı kan kampanyasını ortak ettik. 'Hamsiler Tavaya, Kanlar Türk Kızılaya' dedik ve inanılmaz seviyede kan toplandı. Şu an kaç ünite olduğu konusunda, net bir rakam yok ama yetkililer rekor seviyede olduğunu söylediler. Vatandaşlarımıza ilgisinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Düzce'nin kan toplama rekorunu kırdık."