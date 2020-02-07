Hande Yener: Demet Akalın ile Fatih Ürek barışır - Son Dakika
Son Dakika Magazin Hande Yener: Demet Akalın ile Fatih Ürek barışır - Son Dakika Magazin

Hande Yener: Demet Akalın ile Fatih Ürek barışır

6 saat önce

Tören sonrası muhabirlerle sohbet eden şarkıcıya Demet Akalın'ın kızı Hira'nın doğum günü partisine neden katılmadığı soruldu.

Hande Yener: Demet Akalın ile Fatih Ürek barışır, System.String[]

Tören sonrası muhabirlerle sohbet eden şarkıcıya Demet Akalın'ın kızı Hira'nın doğum günü partisine neden katılmadığı soruldu. Şarkıcı, "Telefonla kutladım. Hediye de alamadım zaten dün geldim İtalya'dan" dedi.


Yener, Demet Akalın'ın Fatih Ürek'le yaşadığı gerilim hakkındaki soruları ise "Barışırlar benim olaydan haberim yok. Sonuç olarak biz barıştığımıza göre herkes barışır diyoruz" diye yanıtladı.

Demet Akalın, Fatih Ürek, İtalya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:29 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Georgina Rodriguez'den Ronaldo'ya 4 milyon TL değerinde doğum günü hediyesi
Sunucu Seda Akgül, kavgalı olduğu Hakan Ural için Cumhurbaşkanına seslendi Sahte altınlarla milyonlarca lira vurgun yapan dolandırıcı yakalandı Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile tanışma hikayesine gönderme yaptı: Bilmediğiniz çok şey var

Son Dakika Haberleri
13:41 Müge Boz'un eşi Caner Erdeniz'e 'cinsel saldırı' suçundan 2 yıl hapis cezası
13:41 Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı aşk tazeledi!
11:54 Sunucu Seda Akgül, kavgalı olduğu Hakan Ural için Cumhurbaşkanına seslendi
11:41 Serkay Tütüncü sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
11:41 Şarkıcı Zeynep Mansur'un kebap keyfi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 15:11:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hande Yener: Demet Akalın ile Fatih Ürek barışır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]