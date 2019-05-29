Hani'de "Yaratıcı zihinler gösterisi"
24 dakika önce
Hani ilçesinde "Yaratıcı zihinler gösterisi" düzenlendi.
Hani
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:23 Kaynak: AA
ilçesinde "Yaratıcı zihinler gösterisi" düzenlendi.
Öğrencilerin bilime olan ilgisini arttırmak için Hani Kaymakamlığı ve Hani Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlik Necip Fazıl Kısakürek
Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Kaymakam Turan Soğukoluk ve Belediye Başkanı İbrahim Lale
'nin de katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.
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