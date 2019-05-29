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Hani'de "Yaratıcı zihinler gösterisi"

24 dakika önce

Hani ilçesinde "Yaratıcı zihinler gösterisi" düzenlendi.

Hani'de
Hani ilçesinde "Yaratıcı zihinler gösterisi" düzenlendi.
Öğrencilerin bilime olan ilgisini arttırmak için Hani Kaymakamlığı ve Hani Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlik Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Kaymakam Turan Soğukoluk ve Belediye Başkanı İbrahim Lale'nin de katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:23 Kaynak: AA
Necip Fazıl Kısakürek, Hani, Güncel
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