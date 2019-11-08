Son Dakika Haberleri: Hanönü Taşıyıcılar Kooperatifinde yeni dönem
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Hanönü Taşıyıcılar Kooperatifinde yeni dönem

7 saat önce

Hanönü SS.Taşıyıcılar Kooperatifinde olağanüstü genel kurul yapılarak yeni yönetim oluşturuldu.

Hanönü Taşıyıcılar Kooperatifinde yeni dönem, System.String[]

Hanönü SS.Taşıyıcılar Kooperatifinde olağanüstü genel kurul yapılarak yeni yönetim oluşturuldu.

Bir süre önce meydana gelen silahlı kavgada Nakliyeciler Kooperatif Başkanı Hüseyin Çorbacı ve Başkan Yardımcısı Mehmet Özcan'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle yeni yönetimin oluşturulması için olağanüstü genel kurula gidildi.

Genel kurulda Nuri Ural başkanlığa, Birol Demir de başkan yardımcılığına getirildi.

Hanönü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:00 Kaynak: AA
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