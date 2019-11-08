Hanönü Taşıyıcılar Kooperatifinde yeni dönem
7 saat önce
Hanönü SS.Taşıyıcılar Kooperatifinde olağanüstü genel kurul yapılarak yeni yönetim oluşturuldu.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:00 Kaynak: AA
Hanönü SS.Taşıyıcılar Kooperatifinde olağanüstü genel kurul yapılarak yeni yönetim oluşturuldu.
Bir süre önce meydana gelen silahlı kavgada Nakliyeciler Kooperatif Başkanı Hüseyin Çorbacı ve Başkan Yardımcısı Mehmet Özcan'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle yeni yönetimin oluşturulması için olağanüstü genel kurula gidildi.
Genel kurulda Nuri Ural başkanlığa, Birol Demir de başkan yardımcılığına getirildi.
İstanbul-8 yıl sonra gelen telefonla yeniden doğdu Amsterdam'da ilk defa hoparlörden okunması beklenen ezan engellendi Nihat Hatipoğlu Mevlit Kandili uyarısı: Bu gece tövbe için bir fırsat, bu fırsatı iyi değerlendirelim Beşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne neden olan otobüs durağa böyle dalmış