Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

17.01.2026 00:21
Muş'un Malazgirt ilçesinde 3 yıl 4 ay hapis cezası olan G.T. yakalandı, işlemleri sürüyor.

Muş'un Malazgirt ilçesinde hakkında 3 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, yapılan kontrolü sırasında G.T'nin "tefecilik yapmak" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Gözaltıan alınan firari hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Malazgirt, Güvenlik, Güncel, Muş, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

