"Harmandan Hayata projesiyle" eğitim için 33 ton fındık toplandı - Son Dakika

Kocaali Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından projelendirilen "Harmandan Hayata" projesi kapsamında, ilçedeki hayırseverlerce hibe edilen 33 ton fındık, Fiskobirlik Kocaali Kooperatifine, törenle teslim edildi.

Kocaali İlçe Müftüsü Adem Gülmek, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede öncelikle eğitim hayatına devam eden 3 bin gence yönelik, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve Kocaali Müftülüğü'nün "Kocaali Eğitim ve Maneviyat Projesi"ni hazırladığını söyledi.

Bu proje ile gençlerin manevi gelişimlerine katkı sağlayabilmeyi hedeflediklerini ifade eden Gülmek, "Bu kapsamda ilçemizde eğitim hayatına devam eden 3 bin civarı öğrencimiz var. Öğrencilerimize, gençlerimize hayat yolculuğunda, sağlıklı imkanlar sunabilmek, eğitim hayatlarında yanlarında olabilmek amacı ile bu projemizi hazırladık. Bu vesile ile 'Harmandan Hayata' adını verdiğimiz ikinci bir projeyi bugün gerçekleştirmiş olduk." diye konuştu.

Konuşmanın ardından ilçedeki hayırseverlerin hibe ettiği 33 ton fındık, Kocaali Diyanet Vakfı görevlilerince Fiskobirlik Kocaali Kooperatifine dualarla teslim edildi.

Törene, Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, belediye başkan yardımcıları Mehmet Şanlı ve Halil Esen, Gençlik Spor İlçe Müdürü Ramazan Doğanay, din görevleri, Türkiye Diyanet Vakfı Kocaali Şubesi temsilcileri ve hayırseverler katıldı.