Son Dakika Haberleri: Hasan Çavuşoğlu'ndan Duygusal Paylaşım

Hasan Çavuşoğlu'ndan Duygusal Paylaşım

1 saat önce

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, İzmir'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden turuncu-yeşilli takımın eski teknik direktörlerinden Yıldırım Uran için duygusal bir başsağlığı mesajı paylaştı.

Hasan Çavuşoğlu'ndan Duygusal Paylaşım, System.String[]
Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, İzmir'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden turuncu-yeşilli takımın eski teknik direktörlerinden Yıldırım Uran için duygusal bir başsağlığı mesajı paylaştı.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanyaspor'da futbol şube sorumluluğu görevini yürüttüğü dönemde birlikte çalıştığı Teknik Direktör Yıldırım Uran için bir vefat ve başsağlığı mesajı yayınladı. Çavuşoğlu, duygusal mesajında, "Hocaların hocası, can dost, Yıldırım Uran hocam. Mekanın cennet olsun. Seni asla unutmayacağız" sözlerine yer verdi.

Yıldırım Uran'ın cenazesi yarın Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Yeşilyurt Mezarlığı'na defnedilecek. 64 yaşında hayata gözlerini yuman Uran, 2 Temmuz 2004 ile 10 Mart 2006 tarihleri arasında turuncu-yeşilli takımı çalıştırmıştı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:58 Kaynak: İHA

Kalp Krizi, İzmir, Aytemiz Alanyaspor, Hasan Çavuşoğlu, Spor
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