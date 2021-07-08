Hasan Yıldırım: "Mersin, Afrika pazarındaki payını artırıyor"

Yılbor Plastik Boru Yönetim Kurulu üyesi Hasan Yıldırım, yayınlanan aylık göstergeler raporunu değerlendirerek, " Mersin, ihracat rakamları incelendiğinde hedef pazarlardaki ihracat artışımız sevindirici. Mersin, Afrika pazarındaki payını artırıyor" dedi.

Aylık göstergeler raporunun Ocak-Nisan 2021 dönemini değerlendiren Hasan Yıldırım, "Mersin ili ihracat hacmi 2021'nin Ocak-Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29'luk artışla 1,3 milyar dolara yükselmiştir. Ülke gruplarına göre ise Avrupa ile Afrika ülkeleri ihracat rakamlarının yükselişinde önemli rol oynamıştır. Yılbor Plastik Boru olarak bizim de öncelikli hedef pazarımız olan Afrika ülkelerine 2020 yılının Ocak-Nisan ayları arasında gerçekleştirilen ihracat rakamı 110 milyon dolar olarak gözlemlenirken, 2021 yılının aynı döneminde ise yüzde 133'lük büyümeyle 258 milyon dolar ihracat rakamına çıktığımız gözlemleniyor. Bu anlamda rakamsal verilere de bakıldığında Mersin'in, Afrika pazarında her geçen gün daha da büyüyen bir ivme yakaladığı aşikar" şeklinde konuştu.

Dış ticaret ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Afrika pazarının önemini sık sık dile getirdiklerini belirten Yıldırım, "Son 2 yıl içerisinde Afrika'daki pazar payımızı sürekli olarak artırdık. Önümüzdeki süreçte de bu bölgede yapacağımız farklı çalışmalar ile Afrika pazarında sektörümüzün önemli markalarından birisi olma yolunda çaba sarf edeceğiz. Kent olarak Afrika pazarını keşfetmemiz ve dünya çapında yaşanan pandemi ile birlikte ekonomik faaliyetlerin yavaşlamasını lehimize çevirmemiz çok önemli. Tüm dünyada üretimin yavaşladığı 2020-2021 yıllarında Mersin sanayisinde hiçbir yavaşlama söz konusu olmadı. Bu da pazardaki hakimiyetimizi arttırdı" diye konuştu. - MERSİN