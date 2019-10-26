Hasankeyf'te son eser Er-Rızk Camii'nin kaldırma işlemlerinin ikinci aşaması başladı

BATMAN - Ilısu Baraj Gölü Projesi kapsamında Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bulunan taşınacak son tarihi eser olan Er-Rızk Camii'nin kaldırma işlemlerinin ikinci aşamasına başlanıldı.

6 tarihi yapının taşınma işlemleri tamamlanırken şimdi de 610 yıllık Er-Rızk Camii'nin taşınma işlemlerinin ilk aşamada 1.7 metre kaldırılmış olup, ikinci aşamada 1.7 metre ve üçüncü aşamada 1.2 metre kaldırılması planlanıyor. Er-Rızk Camii'nin ikinci kaldırma işlemlerinin bir hafta içinde tamamlanması hedefleniyor. Böylelikle taş taş söküldükten sonra taşıma işlemleri tamamlanan Er-Rızk Camii minaresinin ardından taşınacak. Caminin diğer parçalarıyla birlikte minaresiyle yeni yerleşim alanında 610 yıl sonra tekrar inşa edilecek.

Devlet Su İşleri 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, eserlerin çok titiz çalışmalar sonucunda taşındığını söyledi. Kösalı, "Hasankeyf'te daha önce 6 eserimizi taşımıştık şuanda 7'ci eserimizle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde eserimizi 1.70 yukarı kaldırmıştık şimdi ikinci kez 1.70 metre kaldırıp toplam 3.40 metre yüksekliğe kaldırmış olacağız. Bu kaldırma işleminden sonra altını beton takviye yapıp en son taşıma için 1.20 metre yapıp altına espiyemsileri yerleştirip taşıma işlemlerine geçmiş olacağız. Eserimizi bir ay içerisinde taşımayı hedefliyoruz çünkü Ilısu Barajı'nın suyu gelmeden eserimizi buradan çıkartmamız gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz" dedi.