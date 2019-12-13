Hastalıktan ari işletme destek ödemeleri bugün başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hastalıktan ari işletme destek ödemeleri bugün başlıyor - Son Dakika

Hastalıktan ari işletme destek ödemeleri bugün başlıyor

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hastalıktan ari işletme desteği ödemelerine bugün saat 18.00'den sonra başlanacağını bildirdi.

Hastalıktan ari işletme destek ödemeleri bugün başlıyor, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hastalıktan ari işletme desteği ödemelerine bugün saat 18.00'den sonra başlanacağını bildirdi.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, hastalıktan ari destek ödemelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ödemelerin bugün saat 18.00'den sonra başlayacağı bilgisini veren Pakdemirli, "Hastalıktan ari işletme desteği ödemeleri çerçevesinde 435 işletmeye, 148 bin 178 baş hayvan için toplam 39,4 milyon lira ödenecek. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Bekir Pakdemirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:24 Kaynak: AA
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