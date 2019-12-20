Hat 12, Korukent - Otogar seferlerine başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hat 12, Korukent - Otogar seferlerine başlıyor - Son Dakika

Hat 12, Korukent - Otogar seferlerine başlıyor

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların talepleri doğrultusunda oluşturulan Hat 12 Korukent – Otogar seferlerine başlıyor.

Hat 12, Korukent - Otogar seferlerine başlıyor, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların talepleri doğrultusunda oluşturulan Hat 12 Korukent – Otogar seferlerine başlıyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yeni yerleşim bölgeleri için yeni hat düzenlemeleri gerçekleştiriyor. Bu kapsamda kurulan Çayırköy Korukent – Otogar seferleri yapacak olan Hat 12, seferlerine Pazartesi günü başlıyor. Yeni 12 No'lu hat ile Korukent'ten Otagar'a gelişlerde Tramvay aktarması ücretsiz olacak. Tramvay kullanılarak Otogara gelişlerde ise 12 No'lu Korukent otobüslerinde tamamlayıcı ücret geçerli olacak.


12 No'lu Korukent-Otogar hattı, 23 Aralık 2019 Pazartesi gününden itibaren faaliyete başlayacak. Korukent'ten çıkan UlaşımPark otobüsü D-605 Kandıra yolunu takiben Miniköşk Restaurant, Ali Fuat Cebesoy öğrenci yurdu, Yeşilova ışıkları, Seymen Caddesi'ni takip ederek otogara ulaşacak. Otogardan kalkan araç ise Seymen Caddesi üzerinden Yeşilova ışıkları, Ali Fuat Cebesoy öğrenci yurdu, Miniköşk Restaurant'tan geçerek Korukent konutlarına ulaşacak. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:00 Kaynak: İHA
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