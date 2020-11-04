Hatay Büyükşehir Belediyespor - İzmit Belediyespor: 71-65

SALON: Antakya Spor Salonu
HAKEMLER: Serdar Ünal (xx), Mustafa Akıllıoğlu (xx), Halil Erkoç (xx)HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: İdil
Türk (5), Derin Yaya (14), Gizem Başaran (6), Alexis Sade Prince
(22), Hind Ben Abdelkader (9), Astou Barro Ndour Gueye (15)İZMİT BELEDİYESPOR: Miray Şahin, Gülşah Duman, Kübra Erat (6), Elif Emirtekin (4), Egle Siksniute (31), Ericak Wheeler (1), Mlica Jovanovic (11), Clarissa Cristina Dos Santos (12)1'İNCİ PERİYOT: 11-21İLK YARI: 31-383'ÜNCÜ PERİYOT: 46-54Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nin 8'inci haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor
, İzmit
Belediyespor'u konuk etti. Çekişmeli geçen karşılaşma, ev sahibi Hatay Büyükşehir Belediyespor'un 71-65'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
- Hatay