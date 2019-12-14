Hatay'da alışveriş merkezinde bıçaklı silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da alışveriş merkezinde bıçaklı silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Hatay'da alışveriş merkezinde bıçaklı silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Hatay'da bir alışveriş merkezinde bulunan kafede çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Hatay'da alışveriş merkezinde bıçaklı silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Hatay'da bir alışveriş merkezinde bulunan kafede çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.


Olay, İskenderun ilçesi Süleymaniye Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki alışveriş merkezinin içerisinde bulunan bir kafede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iş yeri sahibi Alpay Uzuner ile kafeye gelen Abidin K. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. İş yeri sahibi Alpay Uzuner ve çalışanı Muharrem Y. bıçakla, Abidin K. ise tabancayla yaralandı.


İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıların bölgedeki hastanelere kaldırdı. Alpar Uzuner, kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Abidin K.'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Polis olayla alakası olduğunu tespit ettiği, Veysel K, Can E. ve Furkan Y'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - HATAY

Süleymaniye Mahallesi, Atatürk Bulvarı, İskenderun, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 10:36 Kaynak: İHA
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